Pénteken a sokak által várva várt esőben tartották a Fehérvárcsurgót és Bodajkot összekötő út hivatalos átadását. A nemrégiben elkészült, Kardos Mihály építésvezető által irányított beruházás avatásán Törő Gábor országgyűlési képviselő elmondta: - Ez a felújítás rendkívül időszerű volt, hiszen ezt az utat 1962-ben, vagyis abban az évben építették, amikor én születtem, és azóta senki sem újította fel 60 éven át. Akár születésnapi ajándéknak is vehetném, ám nagyobb ajándék ez a Csurgón és a Bodajkon élőknek, akik mostantól biztonságosabban tudnak közlekedni. Az útvonal olyan területeket kapcsol össze, melyeken jelentős turisztikai beruházások zajlottak az elmúlt években. Elég, ha a két kastélyra, a Fehérvárcsurgói víztározóra, vagy éppen a bodajki kegyhelyre gondolunk.

A Magyar falu program támogatásával felújított út kezdőpontjánál Temesvári Krisztián, Fehérvárcsurgó polgármestere azt mondta: - Nagyon fontos volt számunkra ez a beruházás, melynek során nemcsak az útpálya épült meg a két település között, hanem több száz méter hosszan a település belterületi szakasza is, ahol kocsibeállókat, vízelvezetőket is kialakítottak.

A jövővel kapcsolatban Temesvári hozzátette: - Bízom benne, hogy hamarosan innen folytatódhat a település gerincének számító út felújítása Székesfehérvár felé.

Azonban az út múltja is fontos, tudtuk meg Wurczinger Lóránttól. Bodajk város polgármestere azt mondta: - Én elsősorban az út biztonságossá tételét emelném ki, hiszen még sokan emlékszünk arra, hogy ezen a szakaszon több olyan baleset is történt, ami életeket is követelt.

A kivitelezés műszaki tartalmát a Magyar Közút Fejér Megyei Igazgatóságának vezetője ismertette. Molnár István azt közölte: - A felújított útszakasz több mint két kilométer hosszú és a hatvanas években kiépített burkolat jelentős javításra szorult. Két réteg aszfaltot építettek be, az egyik egy 3-7 centiméter vastagságú kiegyenlítő aszfaltréteg, a másik pedig egy 4 centis kopóréteg. Fontos kiemelni, hogy a veszélyesebb kanyarokban betonburkolatú rázópadkák épültek, emiatt ott szélesebbé vált az útpálya és az ívek is biztonságosan járhatók lettek.

Nemcsak a 300 métert is meghaladó hosszban kiépített rázópadkáknak köszönhető, hogy biztonságosabb lett az út, hanem annak is, hogy új útburkolati jelek, vezetőoszlopok és közúti jelzőtáblák is segítik az úton maradást.

Mint megtudtuk, az út menti, erősen feliszapolódott árkokat is kitisztították a teljes körű, több mint 354 milliós felújítás során, mely 2021. szeptemberében kezdődött, ám a téli üzemeltetés időszakán felfüggesztették a munkavégzést. Idén tavasszal újrakezdődött és a múlt héten be is fejeződött az a munka, melynek során 780 köbméter aszfaltot dolgoztak be.