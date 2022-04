Igazi húsvéti hagyomány a Malom utcai Táncházban az ünnepi készülődés, mulatozás. A vasárnapi szentmise lelki felkészülése vagy a tojások hímzése-festése után a délutáni elfoglaltságok közé beférhetett a testet-kreativitást megmozgató program is. Az Alba Regia Táncegyüttes szervezésében valósulhatott meg ezúttal is az esemény, melyen a gyerekeket kézműves foglalkozás várta. Gyöngyfűzéssel, ötletes kreatív elfoglaltságokkal kötötték le a kisebbeket, de természetesen a tojáskarcolás tudományát is elsajátíthatták az érdeklődők – köszönhetően Pintérné Markovich Marcella bemutatójának.

Kneifelné Laczkó Kriszta vezette be ezúttal is a gyerekeket a táncparkettre, ahol verses-mondókás húsvéti gyermekjátszót tartottak, majd pedig tánctanítás következett. A Galiba zenekar húzta a talpalávalót, az este pedig már inkább a felnőtteké volt, akiknek igazi táncházi mulatságra nyílt lehetőségük húsvét vasárnapján.