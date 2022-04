Ha kedd, akkor Hétvezér est, és ezt a szabályt mindvégig be is tartották a szervezők, ameddig csak lehetett. Bár a pandémia miatt kimaradt fél év, mégis lement 541 előadás. Kedden este Marosi Antal újságíró, műsorszerkesztő, a fegyveres konfliktusokkal terhelt térségek szakértője állt a hallgatóság elé, háborús, néha kifejezetten sokkoló képekkel teremtve meg már a kezdés előtt a hangulatot.

Boór Ferenc, a szervező Fejér Szövetség társelnöke elmondta: - Előadónk egy olyan szakértő, aki mindig társadalmi, gazdasági környezetbe ültetve beszél a hadi helyzetekről, a háborús konfliktusokról. Megjárta többek között a Közel-keletet, ott volt a forrongó Balkánon és tudósított a csecsen háborúról is. Úgy tudja közvetíteni az eseményeket, ahogy más nem, mert politikailag nem elkötelezett.

Marosi az 1994-es szajoli vonatbalesetről készült összeállítással melegítette be a hallgatóságot, ahol az egyik túlélő mellett három órán át ott volt a tűzoltó, hogy tartsa benne a lelket. Mint elmondta: - A tűzoltókat ezzel a videóval oktatjuk, hogy lássák, hogyan kell viselkedni egy másik, akár éppen egy sérült, bajba jutott emberrel és hogy megtapasztalják, milyen hatása van a munkájuknak az emberekre.

Az újságírásról az előadó azt mondta: - Teljesen mindegy, hogy egy csőtörésről vagy egy háborús helyzetről tudósít az ember, a lényeg, hogy azt a szakma szabályai szerint tegye. Az a véleményem, hogy 30 éves kor felett érdemes az újságírás ezen formájával foglalkozni, mert előtte meg kell tanulni magát a szakmát.

Mint kiderül, Marosi 26 évig gyilkossági nyomozó volt és véleménye szerint a nyomozók és az újságírók ugyanazokra a kérdésekre keresik a lehetséges válaszokat.

A szakember úgy fogalmazott: - Amikor kint vagyok egy háborús övezetben, akár hónapokig, több ezerszer megkérdezem magamtól, hogy mit keresek itt? De én azt szeretem, ha valami a helyére kerül. Nekem ez a hitvallásom. A háborúkról szóló anyagok is helyre tesznek valamit, leginkább ott, ahol készült. Közben sok képet készítek a hadi események helyszínén, de nem adom el egyiket sem. A képeken emberek szenvedése van, amin én nem akarok keresni.

Ukrajnába hivatalosan nem mehetett, de azért mégis kijutott többször is, akár teherautót vezetve, és ott is tudott beszélgetni egy idős hölggyel, bemutatva az ember sorsán keresztül a most zajló eseményeket.

Az este folyamán többen is tettek fel kérdéseket Marosi Antalnak, aki kifejezetten úgy készült, hogy nem hagyományos értelemben vett előadást tart, hanem inkább válaszokat ad a felmerülő kérdésekre.