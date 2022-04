A férfi elkeseredésében a közösségi oldalra is kiposztolta a történteket, hátha valaki látta, hogy mi történt: „Az éjszaka folyamán valószínűleg vandálkodás történt a Csónakázó-tó után lévő Vörösmarty iskolával szembeni parkolóban! Reggel lementem a parkolóba, és szomorúan vettem tudomásul, hogy az autóm hátsó szélvédőjét betörték! Üvegszilánkok mindenhol szanaszét, valószínűleg üveggel dobhatták be, vagy valami mással törhették össze! Ezért kérem elsősorban itt, a parkoló körül élőket, akik az éjszaka folyamán vagy hajnalban esetleg láttak vagy hallottak valamit a történetekkel kapcsolatban, legye­nek kedvesek jelezni felém vagy akár a rendőrség felé” – írja a panaszos közösségi oldalán.

Majd egy képet is közzétett autójáról, amelyen jól látszik a betört szélvédő. Több hozzászóló felhívta rá a figyelmét, könnyen lehet, hogy a szélvédő magától robbant be, mert „elfáradt” az üveg. Személyes tapasztalatokat is írtak, miszerint a hasonló évjáratú Renault gépjárművük hátsó szélvédője ugyanígy festett, amikor magától robbant be az üvege. Néhányan azonban arról is beszámoltak, hogy bizony az ő autójukat is megrongálta valaki az elmúlt időszakban, majd bármiféle jelzés vagy elérhetőség hátrahagyása nélkül, csak a károsult járművet találták ott másnap reggel.

Ez a látvány fogadta kora reggel az autó tulajdonosát

Forrás: Közösségi oldal

Jelen esetben is valószínű, hogy az utóbbi történt, mintsem az előbbi, ugyanis a férfi alkoholospalackokat talált az autója körül, ami arra utalhat, hogy az előző éjszaka ittas állapotban lévő arra járók okozták a keletkezett kárt. Olyan térfigyelő kamera sajnos nincs, amely közvetlenül a parkolóra nézne. Igyekeztük felvenni a kapcsolatot a sértettel, de lapzártánkig nem sikerült elérnünk. Ezentúl megkerestük a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot is, hogy arról érdeklődjünk, történt-e bejelentés a fent leírtak kapcsán. Elmondták, hogy a férfi még aznap reggel bejelentést tett, és az eset miatt szabálysértési eljárás indult a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon.