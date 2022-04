„Ma egy kis faluban számoltam, mozgóurnáztam. Fél­anal­fabéta, nyomorult, gyengén látó, nagyothalló idős emberek, akik hozták magukkal a fideszes szórólapokat, mint valami ereklyét. Az agymosodába nem kerülhet be más. És kizárólag a szavazataikra van szüksége ennek a rendszernek. Soha többé nem kívánok semmiféle közösséget vállalni azokkal, akik elfogadják vagy neadjisten támogatják ezt a náci bagázst…” – ezek a sorok jelentek meg nyilvánosan egy agárdi óvónő közösségi oldalán, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. A „náci bagázs”-nak tartott helyi lakosok megkeresték a lapot – és mint kiderült, a polgármestert is –, hogy feltegyék (a talán nem is olyan költői) kérdést: akkor a „náci gyerekekkel” milyen módon fog foglalkozni hétfőtől az óvodában, ahol dolgozik? Nos, az­óta a poszt eltűnt, az indulatok azonban maradtak. Megkerestük Tóth István polgármestert, az intézmény munkáltatóját.

– Kedden reggel tájékoztattak a munkatársaim a bejegyzésről, amely az egyik óvoda óvónőjének tollából született. Azóta sok szülő, városi polgár keresett meg, hogy mi a véleményem. Azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, és bízom benne, hogy ennek nem lesz folytatása. Célunk, hogy a választások után a helyi közéletet normális mederbe tereljük – fogalmazott a város vezetője, akihez szülői levelek is érkeztek a témában. Ezeket név nélkül bocsátotta rendelkezésünkre: „Sokunkat felháborít az, ahogy az óvónőnk az idős emberekről vélekedik. Egy óvónő nem nácizhatja le a nem az ő táborába tartozó szülőket! Nem fogja kitörölni »a náci ivadékok« fenekét? Mi lesz itt? Mit tegyünk?” Egy másik levélben pedig ez áll: „Jó érzés volt beköltözőként azt tapasztalni, hogy a kisgyerek óvodába adásakor egy támogató közösség fogad, ez volt az első benyomásunk a városról, együttműködő szülők, barátságos környezet, figyelmes óvónők, akik nem csak saját maguk boldogulásával foglalkoztak, úgy látszik, mára ez változott, már kampányiroda is lett az […] óvoda, ha ilyen óvónői vannak…” – nos, nyilván ez is már érzelmi alapú megnyilvánulás, s olyan általánosítás, ami szintén nem tényeket közöl. De a kérdés azért továbbra is a levegőben marad: vajon az ilyen megnyilvánulás után, pártállástól függetlenül, lesz még, aki szívesen bízza a gyerekét ilyen gyűlölettel teli „szakemberre”?

Zárásképpen: ez a reakció sajnálatos módon nem példa nélküli, mivel a legnagyobb közösségi oldalon hasonló szavazatszámlálói megjegyzéseket láthatott az internetező. Országos gyűjtésünket április 8-i lapszámunk 8. oldalán közöltük.