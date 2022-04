A délelőtti órákban Velencén adta le szavazatát Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes.

– Azt gondolom, a felelős ember mindig él ezzel a lehetőséggel, mindig ott van és behúzza az X-et a megfelelő helyre. Ez nekem most különösen fontos, szerintem most van ennek a legnagyobb tétje. Egyrészt nagyon sok mindenen vagyunk túl, a Coviddal töltött pár év is nagyon emlékezetes volt – negatív értelemben –, most pedig különösen fontos a választás, hiszen a biztonságunk és a békénk a két legfontosabb dolog ami foglalkoztatja az embereket. Kisgyermekes anyuka vagyok, ezért különösen fontos számomra, hogy a gyermekem jövője biztonságban és békében teljen. – mondta szavazata leadása után Miklósa Erika.