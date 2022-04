Lassacskán igazán beköszönt a tavasz, s ezzel együtt a nap sugarai is gyakrabban, hosszabb ideig ragyognak ránk. A kellemes időjárás pozitív velejárója, hogy az emberek sokkal szívesebben töltik idejüket a szabad ég alatt, veszik célba kedvenc kirándulóhelyeiket, régen vágyott útvonalaikat. A kisgyermekes szülők, nagyszülők elsődleges célpontjai a játszóterek, hiszen a mászókákon, csúszdákon és hintákon az egészen kicsiktől a tizenéves korosztályig mindenki megtalálja a számára élvezetes kikapcsolódást. Nincs ez másként a kicsit idősebbekkel, a sportolás szerelmeseivel sem: a köztéri fitnesz- és kondiparkok csakugyan egyre népszerűbbek ilyenkor, hiszen a strandszezon már nincs is olyan nagyon messze.



Az imént említett játék- és sporteszközök fenntartásával városszerte a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. foglalkozik, a telepítéstől egészen a rendszeres karbantartásig. Mivel a téli időszak a játszóeszközökre nézve is pihenőidő, a tavasz beköszönte egyúttal a szükséges karbantartási munkák elvégzését is jelenti. A városgondnokság szakképzett munkatársai Fehérvár-szerte 120 játszótér, 26 fitneszpark és 6 kondipark ellenőrzési, karbantartási munkálatait látják el.



– A biztonság rendkívül fontos ezen a területen, ennek érdekében a feladatokat kiemelten, a vonatkozó előírásoknak megfelelően kezeljük. A jó idő megérkezésével a felújítási és a karbantartási munkák is nagy ütemben folynak a játszótereken, ezek között a legnagyobb volumenű a gumi ütéscsillapító felületek cseréje, melyet már több éve folyamatosan végzünk a város játszóeszközeinél. A 2021-es évben hozzávetőlegesen 2000 négyzetméter ütéscsillapító felületet újítottunk fel. – hangsúlyozta az eszközök karbantartása kapcsán Bozai István városgondnok.



– Havonta egy alkalommal szakképzett kollégánk minden játszóeszközt átvizsgál, és probléma észlelése esetén azonnal intézkedik. Amennyiben balesetveszélyessé válik egy játszóeszköz, annak a használatát megakadályozzuk és a balesetveszélyt azonnal elhárítjuk, ezután kerül sor a javítási munkálatok elvégzésére. Az idei évben egy minősített független szervezet végez átfogó, mindenre kiterjedő ellenőrzést a város közterületi játszóterein – tette hozzá Bozai.



Mint megtudtuk, a játszóeszközök karbantartásában a tereket igénybe vevő gyermekek szülei is partnerek, ugyanis ők is gyakran jelzik a városgondnokság felé az egyes eszközök meghibásodását, vagy azt, ha egyéb problémát észlelnek. Mindez nagyban segíti, hogy a játszóeszközöket minden esetben biztonsággal használhassák a gyerekek. Amennyiben valaki hibát észlel, akár a városgondnokság honlapján található hibabejelentőn át – néhány személyes adat megadása és a probléma leírása után – jelezheti az illetékesek felé, sőt, a probléma leírása mellett a meghibásodásról készült fotókkal is segítheti a fenntartó munkáját, így az eszközök a lehető leghamarabb újra biztonsággal használható állapotba kerülhetnek. Emellett minden játszótéren vannak kihelyezett táblák, melyeken telefonszám és elektronikus elérhetőség is jelzi, hogy miként tudják bejelenteni az esetleges hibákat, rongálásokat.



Mint azt Bozai Istvántól megtudtuk, a karbantartási munkák mellett a fejlesztések is nagy hangsúlyt kapnak az idei évben.

– A Semmelweis lakótelepen már el is készült a munka. Sor került az játszótér áthelyezésére, bekerítésére, valamint az új eszközök telepítése mellett a meglévők teljes felújítása is megtörtént, beleértve az ütéscsillapító felületeket is. A Petőfi parkban most folyik egy nagyon izgalmas, sok funkciós játszótér építése, amely a sok játék és csoportos foglalkozás lehetősége mellett még egy okospad használatát is biztosítja az odalátogatók számára – beszélt a jelenleg zajló munkákról a városgondnok, hozzátéve, 2022-ben a város játszóterein több fejlesztés és átalakítás várható, ezek tervezési és előkészítési munkálatai már folyamatban vannak.