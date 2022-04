Székesfehérvár önkormányzata a 2022-es esztendőt Aranybulla-emlékévvé nyilvánította az első írásos alkotmány kiadásának 800. évfordulója alkalmából. Ennek keretében számos programmal készülnek a szervezők, és több ikonikus épület, emlékmű is megújul a jeles év alkalmából. Ezek közé tartozik az Aranybulla-emlékmű is, ami a tervek szerint egy új közösségi helyként szolgál majd a városban élők és a kirándulók számára egyaránt.

2021 nyarán kezdték meg a több mint 600 millió forintos beruházást, amelynek keretében többek között kialakítottak egy faburkolatú kilátóteraszt, az emlékműhöz kerékpárutat vezettek, amihez pihenőhelyet is létrehoztak, felújították a sétányokat és a lépcsőket, valamint új parkolóhelyeket is kialakítottak.

A díszburkolatok már mindenhol a helyükre kerültek, elkészült a Nagyszombati utat az emlékmű parkolóival összekötő útszakasz megújult burkolata, csakúgy, mint a Csúcsos-hegyre felvezető két gyalogosút, a meredekebb Árpád-lépcső és a dombon körbevezető, lankásabb András-lépcső is. Kedden délután a helyszínen már a sétányok simítását végezték a szakemberek, és megkezdték az utak festését, amit a közlekedési táblák kihelyezése követ majd.

Bozai István városgondnok elmondta, hogy a városgondnokság kertészei és park- fenntartói feleltek a terület parkosításáért, ami szintén az utolsó szakaszhoz érkezett. Ahogy arról korábban lapunkban is beszámoltunk, több ezer növényt ültettek el, ami a látványt és az odaérkezők komfortérzetét is növeli majd. Összesen több mint százötven fa, csaknem hatezer örökzöld terülő és több mint tízezer évelő növény került a földbe, a virágzó nárciszok pedig már most üde színfoltjai a domboldalnak. – Már csak az öntözőhálózat befejező munkálatai vannak vissza, a növényültetéssel már készen vagyunk. Úgy tudom, a héten már készre tudjuk jelenteni a parkosítást – emelte ki Bozai István városgondnok.

A héten elkészülhet a teljes körű parkosítás

Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A környéken élők is várják már, hogy a megújult környezetben sétálhassanak. A városrész önkormányzati képviselője, Horváth Miklós Csaba úgy fogalmazott, a lakosság legalább annyira várja, hogy elkészüljön a beruházás, mint ő maga. A képviselő kiemelte, hogy a Csúcsos-hegy már most nagyon szép, annak ellenére, hogy a növények még nem zöldellnek és nem virágoznak. Hozzátette, a lakosság nem csak jó időben élvezheti a munkálatok eredményét, hiszen a hegy Kisfalud felé néző oldalán kimondottan szánkózáshoz is kialakítottak egy pályát.

Az emlékév keretében áprilisban is több programon vehetnek részt az érdeklődők. A gyerekek számára a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ hirdetett kreatív pályázatot Aranybullácska címmel. Május 2-ig várják a pályaműveket, amelyekben az óvodáskortól egészen a 8. osztályos korosztályig mutathatják meg a résztvevők, milyen aranybullácskát, azaz saját aranypecsétet tudnak készíteni. Ebben a hónapban mutatják be az Aranybulla Összművészeti produkciót a balettszínház szervezésében, sor kerül a Királyi Desszert Versenyre is, ahol a végeredményt a közönségszavazatok döntik el, ugyanakkor megkezdődnek a programsorozathoz kapcsolódó utcai események is.