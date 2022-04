Ők lesznek jövőre az osztályfőnökeik! Ők tanítják majd meg írni és olvasni, számolni és kézen állni a gyerekeket.

Iskolai előkészítő foglalkozást tartottak szerdán a város legjobb fej, a Salétrom utcában élő és mozdulatlan piro­gránit kígyója mögötti iskolában. A közelgő húsvét jegyében zajló programra a leendő első osztályosokat és a szüleiket invitálták meg. A mostani negyedik osztályos diákok segítették a programot színpadi műsorral, locsolóversek elszavalásával. A kézműves foglalkozásokat a tanítónők vezették, pohárnyuszik, bárányfigurák és csirkebábuk készültek, utóbbiak eredeti tojáshéjjal a fenekükön.

A kézműveskedést egy meglepetésprogram követte: a szervezők az udvaron szétszórtak rengeteg sárga, műanyag dobozkát, amelyek egy finom csokitojásból ismertek mindenki számára. Hatalmas tojáskereső mulatság kerekedett így az iskolai előkészítőből! Minden gyerek örömmel ment haza az iskolából.

A szülők is szót válthattak a pedagógusokkal. Gelei Péterné igazgatóhelyettes tájékoztatta őket, hogy április 21–22-én történik a beiratkozás, s noha érdemes az iskola honlapján már előzőleg belépni a Kréta nevű rendszerbe, s ott megadni a gyermekek adatait, a beiratkozáson kötelező megjelenni személyesen. Elmondta azt is, hogy – bár ez nem szokatlan, máshol is így van – iskolájukban kötelező tantárgy az etika vagy a hittan. A szülők választhatnak, hogy melyiket tanulják gyermekeik. A döntés megváltoztatható, de csak év végén, közben nem.