Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Idén április 20-tól május 20-ig lehet a kicsiket az óvodákba beiratni, ehhez a szülőnek, illetve a gondviselőnek kell a kérelmet benyújtania. Az általános iskolai beiratkozásra április 21–22-én van lehetőség – tudtuk meg az Oktatási Hivatal (OH) közleményéből. Az OH az érintett szülőket és a gondviselőket levélben már értesítette. A bölcsődék legkésőbb április 15-éig jelezték az OH-nak, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek – a jogszabályban meghatározott esetben – további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt. Ekkor nincs szükség óvodai beiratkozásra, de javasolt, hogy a szülők egyeztessenek a bölcsődével.

Nem kell beiratkozni akkor sem, ha a gyermek a kötelező óvodai nevelést a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálattal jogviszonyban, korai fejlesztés és gondozás keretében teljesíti – olvasható az OH oldalán. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják, természetesen a szabad férőhelyek függvényében. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre, olvasható a törvényben. A kötelező felvételt biztosító óvodák listáját és a körzethatárokat kikereshetjük az OH honlapján.

Adott településen – és így Fejér megyében is – a beiratkozás módjáról és pontos idejéről az óvodától, illetve az önkormányzattól tudunk tájékoztatást kérni. Azok a gyermekek, akik az év augusztus 31. napjáig a hatodik életévüket betöltik, tankötelessé válnak. Indokolt esetben a csemete, a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján, további egy évig óvodai nevelésben részesülhet. Az Oktatási Hivatal külön felhívja a figyelmet, hogy: a gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Legkésőbb a gyermek 7. életévének augusztus 31-éig történő betöltése után kezdődő tanévben a gyermek meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését. A beiratkozáshoz feltétlen szükséges dokumentumokat magunkkal kell vinnünk.

A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt, a gyermek nevére kiállított tajkártyát, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt és nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan. Az Oktatási Hivatal oldalán található keresőben megtalálhatjuk a lakóhely szerinti körzetes iskolákat. A beiratkozással kapcsolatos hasznos tudnivalókat a KRÉTA rendszerben érdemes keresnünk. Abban az esetben, ha a gyermek óvoda- vagy tankötelezettségét az ország területén kívül fogja teljesíteni, azt be kell jelentenünk a hivatalnak. A bejelentéshez használható űrlapot az OH honlapján találhatjuk meg, és ügyfélkapus hitelesítéssel elektronikusan vagy postán is elküldhetjük az Oktatási Hivatal címére. (Oktatási Hivatal, Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.).