A Velencei-tó vízpótlása érdekében teljesen leeresztették a Zámolyi-víztározó vizét, majd egy beállított szintre csökkentették a Pátkai-víztározó szintjét. Sok terület került szárazra. Nagy Ádám és Babinec Ervin polgárőrök azon a hétvégi napon együtt vezették a rendőröket a helyszínre, majd értesítették a Magyar Honvédség tűzszerészeit. Tudták, az elmúlt időszakban olyan mederrészek kerültek felszínre, amelyek addig víz alatt voltak. Egy ilyen helyen fedezték fel a rozsdás fémtestet, amit a későbbiekben második világháborús páncéltörő tüzérségi lövedékként azonosítottak a tűzszerészek. A polgárőrök haladéktalanul intézkedtek, hiszen egyre jobb az idő, és a kirándulók, horgászok gyakran látogatják a víztározót és annak környékét. Ezért a szakemberek – annak ellenére, hogy a polgárőrök és a körzeti megbízott másnapi egyeztetését követően a tűzszerészek gyorsan elszállították a robbanóeszközt a helyszínről – arra figyelmeztetnek: ha bárki ilyen, vagy hasonló gyanús tárgyat talál, semmiképpen ne nyúljon hozzá, ne mozgassa, haladéktalanul értesítse a polgárőrséget vagy a rendőrséget!

A második világháború Fejér megyei hadműveletei közben hatalmas mennyiségű lövedéket lőttek ki egymásra a szemben álló felek, erről tanúskodnak évtizedek óta a honvédség tűzszerészeinek jelentései is, hiszen sűrűn kénytelenek megyénk területén dolgozni. Egész Magyarországon a főváros után Fejérben harcoltak a leghosszabb ideig a csapatok.

– Jellemző volt, hogy sok tüzérségi eszköz, aknavető­gránát „befulladt”, azaz nem robbant fel, ha iszapba, mocsaras területre esett. Ez történhetett a Pátkai-víztározónál előkerült rozsdás lövedékkel is, ez pedig különösen veszélyessé teszi az ilyen eszközt, hiszen élesített állapotában akár évtizedekkel később is halálos robbanást idézhet elő – mondta Fülöp Attila bodajki fegyvergyűjtő és szakértő. A helyszínen készült fényképeket nézegettük. – Szerintem ez egy 152 milliméteres kaliberű lövedék, ami egy orosz SZU–152-es rohamlöveg, önjáró ágyútarack lőszere lehetett. A rohamlöveg jellegzetessége, hogy nem volt forgó tornya, el kellett vele fordulni a célzáshoz, aztán tíz fokot lehetett álló helyből pontosítani. Külön kellett elhelyezni a magot, külön a hüvelyt, duplán kellett tölteni. De többet tudtak belőle gyártani, védekezéshez és támadáshoz egyaránt alkalmazták rendkívüli hatóereje miatt. Előszeretettel használták vá­rosostromnál, egy-egy lövéssel teljes emeleteket tüntettek el, borzalmas munkát végeztek vele. A németek a megyében általában nem vetettek be ilyen kalibert, legfeljebb 88-ast és 75-öst.