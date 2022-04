14:21 - Ez a legkisebb és a legnagyobb szavazókör





A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a legkevesebben Debrétén (11 helybéli és négy átjelentkezéssel szavazó), míg a legtöbben Budapest 2. számú országgyűlési egyéni választókerületében (6139 átjelentkező) szavazhatnak.

14:17 - Szász Zoltán lelkipásztor és családja is szavazott, a lánya életében először.

Feleségével és gyermekeivel érkezett a számára kijelölt székesfehérvári szavazóhelyre Szász Zoltán lelkipásztor.

– Egyértelműen azt látom, hogy egy világnézeti vízválasztó teszi most fontossá a szavazást. A pártpolitikára lehet jót és rosszat mondani, hiszen nincs tökéletes párt. Én azt látom, hogy most nagyon nagy jelentősége van a szavazásnak, mert olyan értékekről szavazunk, ami lehet, hogy nem 4 évre – ahogy egy országgyűlési választás szól –, hanem sokkal több időre, akár évtizedekre is meghatároz minket és a jövőnket, az utánunk következő generáció életét. Egy olyan korszellem van kibontakozóban, amely sajnos a bibliai szivárványt, az istennel kötött szövetség jelképét tűzte zászlajára. A helyes diagnózis szerint azt lehet mondani, hogy ez egy új marxista, új pogányság, ami sajnos egyre inkább teret hódít. Ezen a mostani választáson és szavazáson világossá kell tenni, hogy erre nemet mondunk. – beszélt a választás és a népszavazás jelentőségéről Szász Zoltán református lelkész, akinek családjában azért is volt különleges ez a nap, mert idősebb lánya korából adódóan első alkalommal szavazhatott.





13:40 - Mi magunk dönthetünk, hogy merre tartsunk!

Fejér megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerületében jártunk, ahol az előrejelzések szerint szoros küzdelem várható a jelöltek között. A Kossuth Lajos Általános Iskola falai között adta le többek között szavazatait Nagy Róbert, a MÁV Előre Röplabda Akadémia ügyvezetője is, akivel néhány szót sikerült váltanunk, mielőtt az urnához járult.

A vezető kiemelte, hogy amikor gyerekek voltak, akkor az igazi választás lehetősége nem adatott meg az akkori felnőttek számára, szemben a maiakkal, akik a rendszerváltás óta több irányvonal és értékrend közül választhatnak, hogy merre tartson Magyarország a következő négy évben. Mint mondta, ezért is tartja kiemelten fontosnak, hogy éljenek a választópolgárok a voksolás lehetőséggel és mondják el véleményüket a mai napon.





13:20 Cser-Palkovics András: Mondják el véleményüket az emberek!

13:19 - Novák Katalin is leadta szavazatát

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök is leadta szavazatát az először szavazó fiával, Veres Ádámmal, a Farkasréti Általános Iskolában kialakított szavazókörben.

"Mi már szavaztunk. És Önök?"

13:05 - Negyed órán belül ki kell érnie a rendőrnek a szavazóhelyiséghez

A rendőrkapitányságok vezetői gondoskodnak arról, hogy az illetékességi területükön működő szavazatszámláló bizottsági elnökök megkapják a tájékoztatást arról, hogy a rendőröket hogyan lehet gyorsan igénybe venni. A közterületi szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első rendőr 15 percen belül megérkezzen.

12:13 - A szavazatszámláló bizottság tagjai nem használhatnak adatrögzítésre alkalmas eszközöket a szavazás alatt

A 10 243 szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazóhelyiségben, a szavazás alatt csak a hivatalos választási iratokat és a helyi választási irodától kapott tollat használhatják. Más adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt (mint például a mobiltelefont, papírt, egyéb tollat vagy ceruzát, diktafont, laptopot) nem használhatnak.

Aki rászorul, segítséget vehet igénybe a szavazáshoz

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, akit testi fogyatékosság vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét veheti igénybe.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 250 választópolgár igényelt szavazósablont.

11:50 - Szétesett a szavazóköri bélyeg



11:03-kor jegyezték fel Etyeken (FEJÉR, 03. számú OEVK, 3. szavazókör) a rendkívüli eseményt: a szavazóköri bélyegző szétesett, ennek pótlását kérték a Helyi Választási Irodától.

11:40 - Országos átlag felett Fejérben

FEJÉR megye választókerületei (11:00)

FEJÉR megye választókerületei (11:00)

11:31 - Szász László: Rendet és biztonságot remélek a szavazás végeredményétől

A Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével kitüntetett autóversenyző nyilatkozatát

11:18 Balázs Miklós: befolyásolhatjuk a saját sorsunkat

Évszázados hagyományt tart fent azzal Balázs Miklós makettkészítő, történelmi kör vezető, hogy elmegy szavazni. Mint mondja, bár régen történt, de az áprilisi törvények között máig fontos pont, hogy olyanok is szavazójogot kaptak, akik korábban nem rendelkeztek vele. - Egy olyan jogunk van, amivel eldönthetjük, befolyásolhatjuk a saját sorsunkat. Azt gondolom, nekem pontosan ezért kell szavaznom, azért, hogy a gyermekeim, unokáim sorsát befolyásoljam - fejtette ki álláspontját Balázs Miklós és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a sokan így tesznek.

11:15 - Szijjártó Péter: válasszuk a békét, válasszuk a biztonságot

Válasszuk a békét, válasszuk a biztonságot

11:13 - "A fiam életét tartom szem előtt"

Folyamatosan érkeznek a választópolgárok a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába. Köztük volt Izsó Tivadar is, aki arra a kérdésre, miért tartja fontosnak a választást és miért élt ő is ma ezzel a jogával, így válaszolt: - Mert a saját, de legfőképpen a fiam életét tartom szem előtt. Ez is oka annak, hogy tizenéves fiát is magával hozta a szavazásra és megmutatta neki, mit tehet annak érdekében, hogy véleményét és álláspontját kifejezze. Izsó Tivadarnak, ahogy fogalmaz, erős meggyőződése van, éppen ezért ment ő is már a reggeli órákban a választófülkébe.

10:48 - Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal



Több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson.

Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.

10:05 - Miklósa Erika is leadta a voksát



A délelőtti órákban Velencén adta le szavazatát Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes.



– Azt gondolom, a felelős ember mindig él ezzel a lehetőséggel, mindig ott van és behúzza az X-et a megfelelő helyre. Ez nekem most különösen fontos, szerintem most van ennek a legnagyobb tétje. Egyrészt nagyon sok mindenen vagyunk túl, a Coviddal töltött pár év is nagyon emlékezetes volt – negatív értelemben –, most pedig különösen fontos a választás, hiszen a biztonságunk és a békénk a két legfontosabb dolog ami foglalkoztatja az embereket. Kisgyermekes anyuka vagyok, ezért különösen fontos számomra, hogy a gyermekem jövője biztonságban és békében teljen – mondta szavazata leadása után Miklósa Erika.



9:55 - A 9 órás részvételi adatok





FEJÉR megye választókerületei (09:00)

FEJÉR megye választókerületei (09:00)

9:54 - Közel 800 ezer ember szavazott már





Országosan a választásra jogosultak 10,31 százaléka, 793 219 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Négy évvel ezelőtt 13,17 százalék voksolt 9 óráig.



A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:



Baranya megye 9,99 százalék 29 410 szavazó

Bács-Kiskun megye 11,34 százalék 46 030 szavazó

Békés megye 11,43 százalék 30 992 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 9,09 százalék 45 905 szavazó

Csongrád-Csanád megye 11,13 százalék 35 694 szavazó

Fejér megye 10,86 százalék 36 646 szavazó

Győr-Moson-Sopron megye 11,06 százalék 39 670 szavazó

Hajdú-Bihar megye 10,61 százalék 44 386 szavazó

Heves megye 11,05 százalék 25 971 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok megye 11,37 százalék 33 244 szavazó

Komárom-Esztergom megye 9,66 százalék 23 292 szavazó

Nógrád megye 9,49 százalék 14 401 szavazó

Pest megye 10,76 százalék 111 329 szavazó

Somogy megye 10,19 százalék 24 827 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8,78 százalék 37 914 szavazó

Tolna megye 10,91 százalék 19 022 szavazó

Vas megye 10,44 százalék 21 010 szavazó

Veszprém megye 10,45 százalék 28 935 szavazó

Zala megye 9,86 százalék 21 432 szavazó





9:52 - Tessely Zoltán is leadta voksát Csabdin







9:44 - Vargha Tamás is szavazott





Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője is leadta voksait mind az országgyűlési választásokon, mind pedig a népszavazáson. A képviselő elmondta, ilyenkor – sőt még este 19:00 órakor sem – szabad esélyeket latolgatni, ugyanakkor a nagyon fontos nap a mai. – Magyarország és benne Székesfehérvár biztonsága a tét – hangsúlyozta Vargha Tamás és hozzátette, békét és biztonságot szeretnének. A népszavazással kapcsolatban kiemelte, fontos, hogy a lakosság ezekben a kérdésekben is kifejtse véleményét, hiszen gyermekeinkről és gyermekeink védelméről szól a szavazás. Vargha Tamás a mai napot a demokrácia ünnepeként jellemezte, ami jelentős téttel bír.

9:04 - "Akinek van vér a pucájában, az elmegy szavazni"



Csabdin is elkezdődött a választás, ottjártunkkor sokan éltek szavazati jogukkal, köztük a 70 éves Mike József, aki lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy mi a választás tétje. Kiemelte, hogy bár Nyíregyházán már volt katona, így pontosan ismeri az ottani viszonylatokat, de ennyi idősen nem szeretne újból egyenruhát ölteni. Továbbá hozzátette, hogy a béke a legfontosabb számára, nem szeretne arra hazaérkezni, hogy Putyin lelőtte a házának a tetejét. Felhívta a választópolgárok figyelmét, hogy akinek van vér a pucájában, az elmegy szavazni!



8:55 - Orbán Viktor már szavazott



A háború és a béke a választás tétje - mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában.

8:54 - Kötelességüknek érzik a pátkaiak

Pátkán is zajlik a szavazás, a korai időpont és a folyamatos hóesés ellenére is jól látszik - amit néhány szavazó ki is fejtett nekünk - feladatuknak és kötelességüknek érzik a lakosok, hogy éljenek szavazati jogukkal. Ottjártunkkor már több, mint ötvenen adták le voksukat, de ez a szám gyorsan növekszik, folyamatosan érkeznek a pátkaiak a szavazófülkékhez.

8:42 - Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről

A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is.

A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező.

A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.

A szavazás napján a szavazókörben rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely veszélyezteti a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását. Ilyen lehet például, ha rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság valamelyik tagjához, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet következik be a szavazóhelyiségben.

Rendkívüli eseménynek számít az is, ha bántalmazzák a szavazatszámláló bizottság valamely tagját, választópolgárok összeverekednek a szavazóhelyiségben, kábítószer hatása alatt álló vagy ittas ember akadályozza a választópolgárokat a szavazásban, esetleg rendbontók megrongálják a szavazóhelyiség bútorzatát, felborítják a szavazófülkét.

A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba lehet sorolni. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.

Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. Ilyenek például, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma három alá csökken, ha haláleset történik, vagy ha bombariadó van.

Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a felfüggesztésről a helyi választási iroda vezetőjét tájékoztatni kell. Bombariadó esetén ki is kell üríteni a szavazóhelyiséget és értesíteni kell a rendőrséget.



8:25 - A 7 órás részvételi adatok

Országos szinten nézve az első részvételi adatok szerint 7 órakor a részvételi arány 1,82 százalék.

Fejérben az alábbi grafikonon látható a nyitás.

8:18 - Nem engedik szavazni azt a választót, aki nem írja alá a névjegyzéket





Ha valaki nem tudja igazolni a személyazonosságát, a lakcímét vagy a személyi azonosítóját, és emiatt felveszik a visszautasítottak jegyzékére, de később visszatér és magával hozza az érvényes igazolványát, akkor természetesen szavazhat.

Vissza kell utasítani azt is, aki nem szerepel a névjegyzékben, esetleg már szavazott (azaz már szerepel az aláírása a névjegyzéken).

A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot, de külön kell aláírnia a népszavazás és az országgyűlési választás szavazólapjának átvételét. Dönthet úgy, hogy valamelyik szavazólapot - akár az országgyűlési választásét, akár a népszavazásét - nem veszi át, ekkor csak a megfelelő rovatban írja alá a névjegyzéket. Ha csak egyik helyen írja alá a névjegyzéket, és később visszatér szavazni, a másik rovat aláírását követően megkapja a másik szavazólapot is.

Ha a választópolgár kifogásolja, hogy alá kell írnia a névjegyzéket, akkor a szavazatszámláló bizottság elnöke felvilágosítja: az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése. Ha a választó megtagadja a névjegyzék aláírását, akkor vissza kell őt utasítani, és fel kell vezetni a visszautasítottak jegyzékébe.





7:50 - Válon is megkezdődött a szavazás

7:28 - Csak a szavazókörök közelében nem szabad kampányolni

Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.





A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat az szszb tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az szszb-nél, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz (oevb) nyújthatnak be kifogást.





A szavazatszámláló bizottság tagjai (sem a választott, sem a megbízott delegált tagok) nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt (például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot), amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat.





Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy (jelkép, jelvény, dekoráció), amely a választópolgárokat befolyásolná döntésükben.





Az szszb-nek rendszeresen ellenőrizze kell, nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek minősülő anyagot, például jelöltnek vagy jelölőszervezetnek a szórólapját.





A törvény azt azonban tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.

7:02 - Mindenhol rendben megkezdődött a voksolás

Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője.

Mucsi Tamás azt mondta: a 106 egyéni választókerület mind a 10 243 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.

Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.

A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 7,7 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.

6:59 - Felsővárosban megérkeztek az első szavazók

Székesfehérváron, az 51-es számú választókerületben, ami a Felsővárosi Művelődési Házban van, 6 órakor rendre megkezdődött a szavazás. Igaz, hogy a nap első szavazója miatt jegyzőkönyveket kellett kiállítani, ellenőrizni kellett az üres urnákat, és azokat le kellett plombálni. Ez itt 45 percig tartott. Ennek következtében szép számmal jöttek össze a szavazókörön kívül, akik vártak a sorukra. 6:45 perctől bejöhetett a többi szavazó is, és megkezdődött az egész napos szavazás.





6:30 Fejérben csaknem 340 ezren voksolnak

Fejér megyében 339 966 választásra jogosult állampolgárt tartanak számon.

Fejér megye 1. számú egyéni választókerületében (Székesfehérvár) 60 519, a 2. számú választókerületben (Székesfehérvár) 69 686, a 3. számú választókerületben (Bicske) 77 277, a 4. számú választókerületben (Dunaújváros) 65 630 választópolgárt, míg az 5. számú választókerületben (Sárbogárd) 66.854 főt tartanak nyilván a valasztas.hu adatai szerint.

Fejér megyében 6 és 19 óra között tehát öt egyéni választókerületben 395 szavazókörben várják a szavazókat.

Infografikánkból kiderül, melyik választókerületben kik várják a voksokat.

6:00 - Országszerte megnyitottak a szavazókörök

Vasárnap reggel hat órakor szerte az országban megkezdődött a voksolás, 3154 településen és 23 budapesti kerületben 10 243 szavazókör este hét óráig várja a 7,7 millió választópolgárt. Nemcsak országgyűlési választást tartanak ma, hanem népszavazást is gyermekvédelmi kérdésekben.





A Magyarország területén urnákhoz járulók mellett 145 külképviseleten 65 ezer választópolgár adhatja le voksát, 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó pedig levélben szavazhat.





A szavazatszámláló bizottságok először az országgyűlési választás szavazólapjait számlálják össze, így





az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók.





Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, de a választópolgároknak két szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (106 egyéni választókerületben összesen 663 egyéni jelölt indult) képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják. Az utóbbi íven leadott szavazatok és a töredékszavazatok alapján az országos listáról 93 képviselői helyet osztanak szét, így jut mandátumhoz az összesen 199 országgyűlési képviselő.





Tizenkét nemzetiség több mint 41 ezer választója azonban - akik kérték, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson - nem pártlistára, hanem nemzetisége listájára voksolhat.





A külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország külképviseletein akkor szavazhatnak, ha jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.





Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de egy másik településén élni akar a választójogával, átjelentkezéssel szavazhat, ezt csaknem 158 ezren jelezték előre. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár is a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavaz.



Az országos pártlistára levélben szavazhat az a 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár is, aki kérte felvételét a névjegyzékbe. Közülük közel 220 ezren már leadták szavazatukat vagy postán juttatva vissza, vagy a külképviseleteken.





A szintén ma tartott gyermekvédelmi népszavazás négy kérdése úgy szól: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”



A szavazással kapcsolatos praktikus tudnivalókról szóló cikkünket IDE KATTINTVA éri el.