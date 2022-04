Ugron Zoltán huszonöt éve él Mányon, a kezdetektől erőteljesen részt vett a község közösségi életében. Időközi helyhatósági választáson kapott bizalmat Mány önkormányzati vezetésére 2008-ban, amit 2010-ben ismét elnyert a soron következő önkormányzati választás alkalmával. A négyéves ciklus után alulmaradt kihívójával szemben, ám 2019-ben ismét megmérette magát, s újra ő lett a polgármester.

Lemondásának indoklásából idézünk: „A 2019-es választások óta nagyon sok és nehéz feladat hárult önkormányzatunkra, és ezen belül rám is. A választási ígéreteimet teljesítettem, sőt, azon felül is nagyon sok fejlesztés valósulhatott meg Mányon, melyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy egyre csinosabb, egyre jobban élhető településen élhessünk. Mindeközben azonban a családom életében olyan meglévő és időközben sem múló nehézségek vannak jelen, melyek egyre jobban kihatottak életünkre, és váltásra van szükségünk a megoldáshoz. … Megtiszteltetés volt Mány polgármesterének lenni összességében több mint kilenc éven át. Megkövetem azokat, akiket esetleg egy-egy vita során megsértettem, és utólag is elnézést kérek. Tiszta lelkiismerettel, stabil pénzügyi viszonyokkal adom át munkámat leendő utódomnak” zárta mondandóját, s kérte a megértést.

A távozó polgármester négygyermekes édesapa, fiatal felnőtt gyermekei saját útjukat járják. Azonban ők nem közszereplők, ezért lemondásának okairól és családjáról nem kívánt nyilatkozni bővebben Ugron Zoltán. A további hivatalos teendőkről, s az időközi választás menetéről Hopka Rita jegyző ad tájékoztatást. A Klímabarát település-díjat március 28-án átvette az azt odaítélő szövetségtől a mányi környezetvédelmi tevékenységéért Budapesten Ugron Zoltán, majd április 30-án 24 órától lezárul polgármesteri megbízatása, tájékoztatta lapunkat.