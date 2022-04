Mindez csütörtök reggel történt, s úgy öt percig tartott. A székesfehérvári középiskolák végzős, érettségire készülő osztályai vonultak bolondozva végig a plázától elindulva a Liszt Ferenc utcán, a Városház téren, a Fő utcán, a színház előtt, egészen a szálló előtti téren felállított Zichy-színpadig.

A tetőfedő munkásokat is elragadta öt percig a bolondballagók örömittas menete, amikor alattuk jártak, őket figyelték. Ennyi mindenkinek jár!

Volt diák, aki nagymamás otthonkában bolondballagott, más fazékkal a kezében: fakanállal ütötte rajta a ritmust. Sokan koszorút fontak fejükre, egy valakinek meg kellékfejsze éktelenkedett a koponyájában. Dinoszaurusz jelmezt többen is öltöttek, s előkerült egy pár hőse a Csillagok háborújának is. Láttunk amolyan dzsigoló-jelmezbe bújt illetőt, valamint sorozatsztárokat és koronás főket is, csapatostul.

Az első helyezett a Tóparti 12/C osztálya lett

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A fehérvári iskolákban idén érettségizők közül 10 intézmény 25 osztálya vett részt a bolondballagáson, közülük 12 közösség színpadi műsort is előadott. Utóbbiak a város önkormányzatától pénzajándékot kapnak, legkevesebb 40 ezer forintot – a díjazottak többet –, amelyet majd az érettségi bankettjük költségeihez adhatnak hozzá. A 12 színpadi produkció többsége zenére táncoló előadás volt, vegyes műfajban „csapatták” a fiatalok, az érettségihez, a diákélet elhagyásához is elkélő erőteljes kiállással és magabiztossággal.

Az első és második helyezett osztály, illetve előadás egyaránt táncos produkció volt. Még nem rögzítettük: négytagú zsűri figyelte és értékelte a színpadi műsorokat: Juhász Zsófia, a szervező Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ igazgatója, Cser-Palkovics András polgármester, Csüri Bence, a Székesfehérvári Diáktanács elnöke és Töll Konrád, a polgármesteri hivatal kommunikációs tanácsadója. A Tóparti 12/C osztálya lett az első, ők „tengerparti tinimozit” varázsoltak a színpadra, 150 ezer forintot kapnak a banketthez. Mögöttük végzett Teleki 12/A osztálya, akik A nagy pénzrablás című spanyol bűnügyi sorozat vörös overálos, Dalí-maszkos rablóit testesítették meg, a Ciao Bella slágerre táncoltak, nekik 100 ezer forint jut.

A második helyet a Teleki 12/A osztálya rabolta el

A harmadik helyezett csoport, a Széchenyi 12/G osztálya 75 ezer forintot kap. Ők a Bëlga nevű könnyűzenei formáció egyik dalára vonultak föl a színpadra. Noa, a királyi város az Aranybulla-emlékévet ünnepli idén, ehhez csatlakoztak ők is. Az említett popbanda Királyok a házban című, végül is történelmi leckeként is felfogható, a magyar királyok tetteit felsoroló dalszövegéből e helyütt nem idéznénk, azonban a fellépő osztály Aranybulla-kiegészítéséből igen.

És a harmadik helyezett a Széchenyi 12/G osztálya

– Kedves Híveim! – szólt az egyik király, miután kigöngyölítette az oklevelet. – Az Úr. 2022. esztendejében, mi, Károly Róbert, a Széchenyi idei királya, a jelenlévő, Székesfehérvárott megkoronázott királyok és királynők egyetértésével a következő törvénycikkellyel egészítjük ki a meglévő Aranybullát. A mindenkori király vagy királyné köteles a bolondballagást minden év április vagy május havában megrendezni, aki ettől eltér, az vét a mindenkori deákok ellen! – tétetett közhírré.