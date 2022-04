A verseny már elindult, a Fejér megyében élők azonban még egy esélyt kapnak: a tavaszi szünet idején is kitölthetik a játékos feladatlapokat. Jövő hét végéig, azaz április 24-ig még bárki nevezhet a megmérettetésre, a feladatlapot a [email protected] e-mail-címre kell eljuttatni! Harminc kisdiák jut tovább a megyei fordulóba, ahol kreatív feladatok megoldása mellett a résztvevők felfedezhetik, jobban megismerhetik lakóhelyüket is.

A döntőbe jutott diákok nemcsak felejthetetlen élményeket, új barátokat szerezhetnek, hanem értékes nyereményekre is szert tehetnek.