Április 14-e és 27-e között közlekedik majd a MAN Lion’s City 18 típusú, 18 méter hosszú elektromos autóbusz. A három­tengelyes, alacsony padlós, 45 ülőhelyes, kimondottan városi használatra tervezett jármű 640 kWh összkapacitású akkumulátorcsomaggal van felszerelve, amely egy töltéssel 250-300 km-t tud megtenni. Az utazóközönség – a korábbi e-buszos próbaidőszakhoz hasonlóan – most is ingyenesen utazhat az elektromos busszal, amely mindennap másik járatútvonalon fog közlekedni. A részletes menetrend a városi honlapon megtalálható. Már az Ikarus is tervezi az elektromos csuklós autóbuszt, illetve már gyártják fehérvári üzemükben a városban még idén forgalomba álló 12 darab szóló elektromos buszt.