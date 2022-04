A huszonöt éve alapított Szent László Általános Iskola fenntartója, a székesfehérvári megyés püspök, Spányi Antal együtt örült a gyerekekkel, pedagógusokkal az ünnepi szentmisén.

Hála, köszönet és öröm – ez mindenki szájából többször is elhangzott az ünnepi alkalommal a bicskei katolikus templomban ezen a csöppet sem átlagos pénteki napon. A helyhez illő, emelkedett hangulatú ünnepi műsort adtak az iskola tanulói, s igen, zúgott a taps is, pedig sok helyütt ez nem szokás. Itt igen, az öröm és az egymás megbecsülése a taps jelével is „belefér” a tiszteletteljes ünneplésbe.

A manapság megkérdőjeleződni látszó alapértékek melletti kiállás és magas színvonalú pedagógiai munka jellemzi az egyházmegye ezen fontos intézményét, mondta az igazgatónő.