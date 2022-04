– Több rétegben történik a pártok állami támogatása: egy bizonyos összeg jár a jelölt­állítás után, de az igazi érdemi, jelentős összeget az egy százalék feletti eredmény után folyósítják a pártoknak a négyéves működésükhöz. Fontos megjegyezni, hogy a teljes körű támogatást a parlamenti, azaz ötszázalékos küszöböt el­érő pártok kapják. Ez a főszabály gyakorlatilag a rendszerváltást követően él. Továbbá állami dotációt kapnak a pártok alapítványai is, amelyek tudományos szellemi háttértevékenységet végeznek. Azt is célszerű itt kiemelni, hogy emellett magánszemély is támogathatja a pártokat, de szigorú keretek között: például külföldi államtól vagy éppen névtelenségbe burkolózó támogatótól nem fogadhatnak el dotációt – tudtuk meg az alkotmányjogásztól.

Társlapunkban, a Magyar Nemzetben megjelent cikk pedig már azt firtatta, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt annak ellenére, hogy nem ugrotta meg az ötszázalékos parlamenti küszöböt, több mint százmillió forint párttámogatásban is részesülhet. Ezt a következtetést pedig a négy évvel ezelőtti eredményekből vonta le a napilap:

„Ugyancsak 2018-ban a Momentum Mozgalom 3,06 százalékot kapott, ami csak kevéssel marad el a Kétfarkú Kutya párt vasárnapi eredményétől. Ezzel az alig több mint három százalékkal a Momentum 44,5, míg alapítványa, az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 74,2 millió forintnyi költségvetési támogatásban részesült tavaly” – olvasható az összeállításban, így a kétfarkúak is hasonló támogatásban bízhatnak. De hogy pontosan mekkorában, az a hamarosan erre vonatkozó rendeletből derülhet majd ki.