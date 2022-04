14:21 - Ez a legkisebb és a legnagyobb szavazókör





A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a legkevesebben Debrétén (11 helybéli és négy átjelentkezéssel szavazó), míg a legtöbben Budapest 2. számú országgyűlési egyéni választókerületében (6139 átjelentkező) szavazhatnak.

14:17 - Szász Zoltán lelkipásztor és családja is szavazott, a lánya életében először.

Feleségével és gyermekeivel érkezett a számára kijelölt székesfehérvári szavazóhelyre Szász Zoltán lelkipásztor.

– Egyértelműen azt látom, hogy egy világnézeti vízválasztó teszi most fontossá a szavazást. A pártpolitikára lehet jót és rosszat mondani, hiszen nincs tökéletes párt. Én azt látom, hogy most nagyon nagy jelentősége van a szavazásnak, mert olyan értékekről szavazunk, ami lehet, hogy nem 4 évre – ahogy egy országgyűlési választás szól –, hanem sokkal több időre, akár évtizedekre is meghatároz minket és a jövőnket, az utánunk következő generáció életét. Egy olyan korszellem van kibontakozóban, amely sajnos a bibliai szivárványt, az istennel kötött szövetség jelképét tűzte zászlajára. A helyes diagnózis szerint azt lehet mondani, hogy ez egy új marxista, új pogányság, ami sajnos egyre inkább teret hódít. Ezen a mostani választáson és szavazáson világossá kell tenni, hogy erre nemet mondunk. – beszélt a választás és a népszavazás jelentőségéről Szász Zoltán református lelkész, akinek családjában azért is volt különleges ez a nap, mert idősebb lánya korából adódóan első alkalommal szavazhatott.





13:40 - Mi magunk dönthetünk, hogy merre tartsunk!

Fejér megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerületében jártunk, ahol az előrejelzések szerint szoros küzdelem várható a jelöltek között. A Kossuth Lajos Általános Iskola falai között adta le többek között szavazatait Nagy Róbert, a MÁV Előre Röplabda Akadémia ügyvezetője is, akivel néhány szót sikerült váltanunk, mielőtt az urnához járult.

A vezető kiemelte, hogy amikor gyerekek voltak, akkor az igazi választás lehetősége nem adatott meg az akkori felnőttek számára, szemben a maiakkal, akik a rendszerváltás óta több irányvonal és értékrend közül választhatnak, hogy merre tartson Magyarország a következő négy évben. Mint mondta, ezért is tartja kiemelten fontosnak, hogy éljenek a választópolgárok a voksolás lehetőséggel és mondják el véleményüket a mai napon.





13:20 Cser-Palkovics András: Mondják el véleményüket az emberek!

13:19 - Novák Katalin is leadta szavazatát

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök is leadta szavazatát az először szavazó fiával, Veres Ádámmal, a Farkasréti Általános Iskolában kialakított szavazókörben.

"Mi már szavaztunk. És Önök?"



13:05 - Negyed órán belül ki kell érnie a rendőrnek a szavazóhelyiséghez

A rendőrkapitányságok vezetői gondoskodnak arról, hogy az illetékességi területükön működő szavazatszámláló bizottsági elnökök megkapják a tájékoztatást arról, hogy a rendőröket hogyan lehet gyorsan igénybe venni. A közterületi szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első rendőr 15 percen belül megérkezzen.

12:13 - A szavazatszámláló bizottság tagjai nem használhatnak adatrögzítésre alkalmas eszközöket a szavazás alatt

A 10 243 szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazóhelyiségben, a szavazás alatt csak a hivatalos választási iratokat és a helyi választási irodától kapott tollat használhatják. Más adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt (mint például a mobiltelefont, papírt, egyéb tollat vagy ceruzát, diktafont, laptopot) nem használhatnak.

Aki rászorul, segítséget vehet igénybe a szavazáshoz

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, akit testi fogyatékosság vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét veheti igénybe.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 250 választópolgár igényelt szavazósablont.

11:50 - Szétesett a szavazóköri bélyeg



11:03-kor jegyezték fel Etyeken (FEJÉR, 03. számú OEVK, 3. szavazókör) a rendkívüli eseményt: a szavazóköri bélyegző szétesett, ennek pótlását kérték a Helyi Választási Irodától.

11:40 - Országos átlag felett Fejérben

FEJÉR megye választókerületei (11:00)

11:31 - Szász László: Rendet és biztonságot remélek a szavazás végeredményétől

11:18 Balázs Miklós: befolyásolhatjuk a saját sorsunkat

Évszázados hagyományt tart fent azzal Balázs Miklós makettkészítő, történelmi kör vezető, hogy elmegy szavazni. Mint mondja, bár régen történt, de az áprilisi törvények között máig fontos pont, hogy olyanok is szavazójogot kaptak, akik korábban nem rendelkeztek vele. - Egy olyan jogunk van, amivel eldönthetjük, befolyásolhatjuk a saját sorsunkat. Azt gondolom, nekem pontosan ezért kell szavaznom, azért, hogy a gyermekeim, unokáim sorsát befolyásoljam - fejtette ki álláspontját Balázs Miklós és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a sokan így tesznek.

11:15 - Szijjártó Péter: válasszuk a békét, válasszuk a biztonságot

Válasszuk a békét, válasszuk a biztonságot



11:13 - "A fiam életét tartom szem előtt"

Folyamatosan érkeznek a választópolgárok a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába. Köztük volt Izsó Tivadar is, aki arra a kérdésre, miért tartja fontosnak a választást és miért élt ő is ma ezzel a jogával, így válaszolt: - Mert a saját, de legfőképpen a fiam életét tartom szem előtt. Ez is oka annak, hogy tizenéves fiát is magával hozta a szavazásra és megmutatta neki, mit tehet annak érdekében, hogy véleményét és álláspontját kifejezze. Izsó Tivadarnak, ahogy fogalmaz, erős meggyőződése van, éppen ezért ment ő is már a reggeli órákban a választófülkébe.

10:48 - Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal



Több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson.

Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.

10:05 - Miklósa Erika is leadta a voksát



A délelőtti órákban Velencén adta le szavazatát Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes.



– Azt gondolom, a felelős ember mindig él ezzel a lehetőséggel, mindig ott van és behúzza az X-et a megfelelő helyre. Ez nekem most különösen fontos, szerintem most van ennek a legnagyobb tétje. Egyrészt nagyon sok mindenen vagyunk túl, a Coviddal töltött pár év is nagyon emlékezetes volt – negatív értelemben –, most pedig különösen fontos a választás, hiszen a biztonságunk és a békénk a két legfontosabb dolog ami foglalkoztatja az embereket. Kisgyermekes anyuka vagyok, ezért különösen fontos számomra, hogy a gyermekem jövője biztonságban és békében teljen – mondta szavazata leadása után Miklósa Erika.