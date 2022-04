Az eseményen részt vett a Magyar Honvédség Parancsnoka képviseletében Somogyi János József dandártábornok, az MHP Hadműveleti Csoportfőnökségének csoportfőnöke, Gaspor Tibor ezredes, az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség mb. csoportfőnöke, valamint Takács Tamás ezredes, az MHP Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnök-helyettese.

Az értékelt ezred fő feladataiban alapvetően a Magyar Honvédség Parancsnokságának híradó-, informatikai és információvédelmi támogatását, valamint az MHP alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek híradó és informatikai szervízét végzi, illetve az MHP részére telepített NATO híradó és informatikai eszközöket üzemelteti és híradó biztonsági ellenőrzéseket is végrehajt. Az alakulat az elmúlt években számos nemzetközi és hazai gyakorlat híradó-informatikai és információvédelmi, valamint logisztikai biztosítását végezte. Emellett, nemzetközi, missziós szerepvállalásáról és a honvédelmi utánpótlás-nevelésben nyújtott képességéről is közismert, ha csak a Honvéd Kadét Programban képviselt támogatását vesszük górcső alá. A felkészítés és végrehajtás módját a járványhelyzet azonban sajnálatos módon, számos esetben módosította.

Vokla János ezredes, ezredparancsnok értékelő-feladatszabó beszédében ez utóbbi problémára is rávilágított, ami a szervezet alaprendeltetési feladatait jelentősen befolyásolta.

– A különböző szervezeti elemek, területek ugyanakkor megmutatták: a priorizált feladatok, az alapműködtetés mellett végre tudjuk hajtani valamennyi, alakulatunkra szabott új feladatot, legyen szó közterületi járőr, vagy kórházszolgálati és határzárral kapcsolatos teendőkről – foglalta össze. - Adják át állományuknak: fontos, szakmailag kiemelkedő munkát végzett a csapat! Önök nélkül ez nem valósulhatott volna meg! – hívta fel az állomány figyelmét Vokla ezredes.

Forrás: Révész Csaba ha.

– Több, olyan dolgot láttam, amit 2007-től terveztünk és sikerült megvalósítani, előkészíteni, rendszerbe állítani – erről már Somogyi János József dandártábornok beszélt, kiemelve: lehetőségek most lényegesen jobbak, mint korábban. Hangsúlyozta, a Székesfehérváron működő infokommunikációs, logisztikai és helyőrségtámogató feladatrendszer a professzionizmusról tanúskodik. A dandártábornok arra is kitért: az alakulat olyan szervezeteket szolgál ki, amelyek a NATO-ba is viszik az MHP és a negyvenhármas ezred hírét, arculatát. Emlékeztetett: a katonai szervezetnek ígéretes múltja van, ám szerinte még ígéretesebb jövője lesz. Ugyanakkor, szerinte a következő időszak műveleti követelményrendszerei bonyolultabbá teszik az alakulat munkáját. Felhívta a figyelmet arra is: a temérdek munka mellett a fehérvári ezred az arculatépítésre is koncentrált, amire szintén büszkék lehetnek, mert fontos a társadalom felé nyitás.

– Legyen mindenki kezdeményező a saját posztján, gondolkodjon adaptívan és ismerje fel azokat a műveleti, infokommunikációs követelményeket, amikkel meg kell küzdeni, hozzátéve javaslatait, problémamegoldó képességét – zárta gondolatait Somogyi tábornok.