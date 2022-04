Az esemény után jótékonysági estet tartottak. A szobrot öt évvel ezelőtt a Vérteserdő Zrt. és az Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület akkori vezetői álmodták meg, a tölgyfából született alkotás Kanalas Sándor farkaslakai fafaragó keze munkáját dicséri. A kész szobrot azonban a tervekkel ellentétben mégsem állították fel a kisvárosban, ami végül a Vérteserdő Zrt. raktárába került. Amikor Szajkóné Medgyesi Bernadett, a csákvári iskola igazgatója tudomást szerzett a szobor létéről, elhatározta, elkéri az iskola számára. A küldetés sikerrel járt.

– Arra gondoltunk, hogy mivel tavaly a járványhelyzet miatt nem tudtuk méltón megünnepelni iskolánk névadójának 140. születésnapját, az idén emlékezzünk ezzel a szoborral. Szerencsére a Vérteserdőnél meghallgatásra talált a kérésünk, így megkaphattuk a gróf Esterházy Móricot ábrázoló mellszobrot, amelyet az Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület ráadásul nemcsak ideszállított, de előtte letisztította és újra is festette – mesélte Szajkóné Medgyesi Bernadett intézményvezető.

Az egykori miniszterelnök születésnapján délelőtt tematikus napot is tartottak az iskolában, aminek legnagyobb meglepetése egy különleges film volt. – Forgács József külön nekünk készített egy kisdiákoknak is érthető, rövidített változatot a 2019-ben bemutatott, Esterházy Móricról készült életrajzi filmjéből, cserébe azért a segítségért, amit Némediné Varga Judit kolléganőnk és a gyerekek nyújtottak a filmhez. Ezt is levetítettük a gyerekeknek – fűzte tovább az igazgatónő. Az Esterházy családnak – különösképpen Móricnak – Csákvár sokat köszönhet, hiszen több épület és intézmény fűződik a nevéhez a településen.

Többek között ő alapította a földműves iskolát. Esterházy Móricot Tisza István menesztése után, 1917 júniusában nevezte ki IV. Károly király miniszterelnöknek, ám alig két hónapos kormányzás után lemondott. Az iskola 2007-ben vette fel a nevét. Az aulában felállított szobrot a gróf dédunokája, Esterházy Marcell leplezte volna le, ám ő végül családi okok miatt nem tudott részt venni az eseményen. Az alkotást mind a három csákvári történelmi egyház megáldotta. Az avatót követően az iskola diákjai és tanárai Esterházy Móric születésnapjának tiszteletére, jótékonysági jelleggel adtak műsort a szomszédos színházban, melynek bevételét az Ukrajnában élő, háború sújtotta rászorulóknak szeretnék felajánlani.