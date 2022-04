– Minden reggel beviszem az újságot, és nagyjából átnézem. Ha főznöm kell, nem tudok üldögélni sokáig, de ebéd után mindig tüzetesen végigolvasom – meséli büszkén Ibolya néni a szerkesztőségben. A televízió nem köti le, számára az újság olvasása és a rejtvényfejtés okoz örömet.

A felgyűlt újságok is megbecsülést érdemelnek. Kéthavonta összegyűjtve és összekötözve a szomszéd kisfiú kapja meg azokat, aki zsebpénzre váltja az újságkötegeket, így még az újrahasznosítás is okosan megoldott.

Ibolya néni telefonos megkeresés után értesült arról, hogy milyen szerencse érte, amitől örömében elsírta magát. A másnapi lapban már a neve is szerepelt a nyertesek között. A nem mindennapi nyereménynek már megvan a helye. Az otthona lesz belőle felújítva, kicsinosítva. Ibolya néni magára is gondolt, és a ruhatárát is szeretné megfiatalítani. Ezúton is gratulálunk neki!