Elhunyt Horányi Ottilia zenetanár, karnagy, akinek neve egybeforrt a város zenei és kóruséletével. Hosszú évtizedek alatt énekkaros diákok nemzedékeit nevelte, sőt szabadidejében is karnagyként, a kórusélet színesítéséért és fejlesztéséért tevékenykedett. Székesfehérvár városa a számára adományozott Fricsay Richárd Zenei Díjjal, Pro Civitate Emlékéremmel, illetve korábban Székesfehérvárért díjjal ismerte el és mondott köszönetet szívvel-lélekkel végzett tevékenységéért. Később karnagyként az általa alapított Primavera kórussal is átvehette a város zenei díját, valamint Fe­jér megyei Prima díjban is részesült. 1972 óta vezette a város egyik legpatinásabb vegyes karát, a Primavera kórust. Székesfehérvár rangos zenei életének legendás alakja nyugállományba vonulása után is aktív tagja maradt – sajnos egyre romló egészségi állapota ellenére is – a város kóruséletének.