A szomszédos Ady Endre utcában a régi házak süllyednek, repedeznek – állítják a lakók. Az Ady Endre utca 14. szám alatt élő Rakoncza Mária hívott minket, nézzük meg, milyen állapotban van a lakása! Azt mondja, a károk azóta keletkeztek, amióta a szomszédos gimnáziumban elkezdődött a nagyméretű építkezés. Elsőként a pincét mutatta meg: a ház alá vezető lépcső egyik oldalfala befelé domborodik, faállványzat tartja az egész, lefelé vezető folyosót, hogy ne dőljenek be a falak. Odafent a lakásban a kis-, illetve folytatólagosan a nagyszobában több négyzetméteren tégláig levert fal, felázott, rohadó parketta, a konyha falán vastag repedések. A felháborodott lakó azt mondja, többször beszélt az építkezés kivitelezőjével, a Merkbau Zrt.-vel, akik szerinte lekezelően bántak vele.

A probléma nemcsak a 14- es számú házat érinti, hanem a Mátyás király körúti saroktól egészen az Oskola utca sarkáig a páros oldal összes épületét. – A projektvezető azt mondta, azért vannak repedések a falon, mert régi a ház. Nem vagyok szakember, de tudom, hajszálrepedések minden házban kialakulnak az épület természetes mozgása következtében. De akkora hézagok, mint amik nálam is láthatók a falon, biztosan nem emiatt alakultak ki! A mi házunkban hét lakás van, mindegyikben láthatók ilyen vastag repedések – mutatta Rakoncza Mária, aki szerint a probléma oka, hogy a talaj megsüllyedt a ház alatt, miután az építkezés elején rengeteg talajvizet szivattyúztak ki a földből a szomszédban.

Így néz ki Rakoncza Mária nagyszobájának sarka

Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A szobákban a fal és a parketta pedig azért ázott fel, mert a pincében hónapokig térdmagasságig állt a víz, ugyanis az építőmunkások egyszerűen betömték a ház földben futó esővíz-elvezetőjét, ami korábban az iskola csatornájába vezette az esővizet. Rakoncza Mária nem fordult bírósághoz, de az utca Mátyás király körút felé eső házából ketten is megtették ezt. A bíróság megerősítette, hogy a Merkbau Zrt. alperessel szemben a Székesfehérvári Járásbíróságon zajlik eljárás. Történetünk főszereplőjét is tanúként hallgatták ki az ügyben, de azt mondja, ha tudott volna a szomszédos lakók ilyen irányú szándékáról, biztosan csatlakozott volna felperesként, sőt vélhetően további érintettek is beszálltak volna a perbe. Rakoncza Mária szerint a pert indítók nála rosszabbul jártak, ők ugyanis a Ciszterben induló építkezés előtt újították fel teljesen a lakásukat, mára viszont többek között megrepedt a vadonatúj csempe és taposó is.

– Egy másik épületből meg egyszerűen kimarkoltak egy darabot. Azt azóta már megcsinálták, de nem értem, egyáltalán hogyan fordulhat elő ilyen! – tette hozzá felháborodottan Rakoncza Mária, aki úgy érzi, becsapták őket: – Az építkezés megkezdése előtt azt mondták, az Ady utcai házak elbírják a tornaterem építéséhez szükséges földmunkákat. Ezért is egyeztünk bele az építkezésbe. Ám ami épül, az egy komoly sportcsarnok, nem pedig tornaterem! – mondta, majd hozzátette, ha kell, „elmegy a falig”. Tart tőle, hogy az iskolában dolgozó kivitelező cég nem fogja az Ady utcai lakók minden kárát megtéríteni. Lapunk megkereste a Merkbau Zrt.-t is, aki nem kívánt az ügyben nyilatkozni, mindöszsze annyit mondtak, az építkezés lezárása után felmérik az Ady utca házaiban keletkezett károkat, és azokat, amelyek bizonyíthatóan az építkezési tevékenységből kifolyólag keletkeztek, saját költségükön helyreállítják.