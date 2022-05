A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ tizenegyedik alkalommal készül megmozgatni május elsején több ezer embert. A sportmajális amatőr és profi sportolókat összefogó felvonulással fog indulni a Petőfi-szobortól – az egész várost átszelve – a Mol Aréna Sóstóig. Az egyenmelegítőbe öltözött és zászlókat lengető tömeget láthatjuk felvonulni 9 órától a János vitéz park–Palotai út–Széchenyi út–Csíkvári út útvonalon. A célban Cser-Palkovics András polgármester mond köszöntőt. Itt az önkormányzat által adományozott Székesfehérvár Sportjáért díjakat is átadják.

A felállított kisszínpadon 11 órától egymást váltják az edzők: Dancs Éva zumbaórát, Péntek Enikő zóna edzést tart, Katus Attilával aerobikozhatunk, Béres Alexandrával fitneszedzésen vehetnek részt a mozogni kívánók, Komjáti Zsuzsanna jógázni hívja az embereket. A nagyszínpadi programok 11 órakor kezdődnek, az egyesületek tagjai itt 10–15 perces bemutatókkal ismertetik meg tevékenységüket.

A sportprogramok mellett a Sóstó Látogatóközpontban 10-től este 6-ig megismerkedhetünk a Lego robot akadálypályával és az Alba Innovár szelektívhulladék-gyűjtő robotjával is, de a LIME Technology rollereivel is hajthatunk az Aréna kerengőjén. Este 6 órától Király Viktor, majd DJ Kátai szórakoztat, a jó hangulatért a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar és a Band of StreetS felel.