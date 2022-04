A Koronás Park kiszolgálóépületének bérlése cukrászda üzemeltetése céljából tárgyban hirdetett bérleti pályázatot a városgondnokság. A szerződés tárgyát képezi a kiszolgálóépület egészének használata, beleértve az épülethez csatlakozó teraszt is, ahol lehetősége lesz a bérlőnek teraszbútor elhelyezésére is. A pályázatokat május 18., szerda 11 óráig várják a városgondnokság részére. Megkeresésünkre Bozai István városgondnok elmondta, hogy bár a megnyitás óta a létesítmény a legmodernebb újdonságok mellett a legkülönfélébb kreatív foglalkozások és izgalmas gyerekprogramok, táborozások helyszínéül szolgált, az elmúlt években lecsökkent a kereslet a rendezvények iránt.

Ennek okán született meg a kiírás, hogy gazdasági alapokra helyezzék az építmény üzemeltetését, amely licittárgyalás keretében kerül bérbeadásra. A városgondnok hozzátette, kíváncsian várják, hogy a piac számára milyen értékkel bír majd a bérlemény. A beszélgetéshez Tóth Marianna értékesítési vezető is becsatlakozott, aki kiemelte, hogy az eredeti funkcióját, miszerint, a gyermekek fellegváraként, kvázi közösségi térként funkcionáljon az épület, nem veszíti el, hiszen a nyertes pályázónak a cukrászda üzemeltetése mellett lehetősége lesz születésnapi zsúrok megtartására is. Mint mondta, ezzel kapcsolatban nagy igény mutatkozik a szülők részéről, hiszen számos megkeresést kapnak nap mint nap. Végül kiemelte, hogy a kiszolgálóépület önálló, több helyiségből álló létesítmény, amely összközműves, almérőkkel felszerelt és biztonságtechnikai berendezéssel is ellátott.