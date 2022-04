A 19 megyében több mint 52 ezer levél érkezett a Gyűjtse a milliókat! nyereményjátékunkra, aminek fődíja 5 millió forint volt. A játékban a fődíj mellett kisorsolásra került még 5x1 millió forint, 25 darab 100 ezer forint értékű vásárlási utalvány és szintén 25 darab wellnesshétvége. A sorsoláson minden nyeremény gazdára talált, Fejér megyében is dolgozott Fortuna istennő. Szerencsés nyerte­seink egy ­része szerdán délután szerkesztő­ségünkben vette át a nyere­ményét.

Wellnesshétvége

A 103 600 forint értékű zalakarosi wellnesshétvégére invitáló ajándékutalványt Vinter Ferencné Piroska vette át, aki Jenőről érkezett és már több évtizede hűséges előfizetője férjével a Fejér Megyei Hírlapnak. A sok próbálkozás mellett az első alkalom volt, hogy siker koronázta a játékos kedvét. Piroska férje olvasta először az újságot és találta meg nevüket a nyertesek között. A nyereményt még nem tudják, hogy mikor fogják beváltani, van rá néhány hónapjuk, de biztosan kihasználják a lehetőséget. Győri Istvánné Székes­fehérvárról ugyancsak wellnesshétvégét nyert, ő egy későbbi időpontban veszi át nyereményét.

Az újság már családtag

100 ezer forint értékű vásárlási utalvány volt a további nyertesek díja. Tóth Zoltán édesanyjával, Tóth Zoltánné Mártával érkezett átvenni nyereményüket Enyingről. Szintén hosszú évtizedek óta előfizetői a napilapnak, és el sem tudják képzelni, hogy a reggeli kávé mellé ne legyen az asztalon a legfrissebb szám, ami kézről kézre jár. Márta elmondása szerint, ha időben nem érkezik meg reggel az újság, férje már reklamál. Kedvenc rovatai a lakáskultúra, az egészség és a receptek, de férje minden betűt elolvas. A kuponokat fia, Zoltán küldte be, aki szintén rendszeres olvasója az újságnak. Az utalványnak már van is helye, a nyaralóban születik majd újjá tűzhelyként.

Hamvai Mihály és felesége, Erzsébet Cecéről küldték be a szelvényt, mindjárt kettőt. Egy ötlettől vezérelve kezdték el gyűjteni a kuponokat. Eddig nem éreztek késztetést arra, hogy játsszanak, de ez a döntésük szerencsét hozott számukra. Fiuk hívta őket telefonon, hogy nyertek a játékon.

Nagyon örültek a szerencséjüknek, egyelőre még nem tudják, mire költik a 100 ezer forintot, de abban biztosak, hogy a jövőben nemcsak a kedvenc rovataikat fogják olvasni, de nem hagynak ki egy játékot sem.

Hédli Jánosné Julianna otthonában fogadott minket

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Dupla öröm

Fehérvári olvasónk, Hédli Jánosné Julianna otthonában fogadott minket. Látogatásunknak – a 100 ezer forintos nyeremény átadásán kívül – még egy kellemes meglepetés és apropó adott okot. A 2021. december 31-én megjelent számunkban Julianna felismerte magát egy 1965 szilveszterén készült fotón, amin egy fehérvári buszon utazik. Azt mondja már nem emlékszik, hogy éppen hová tartott, talán a szüleitől utazott haza Sárbogárdról, de az is lehet, hogy éppen buliba ment. Annyira örült ennek a képnek, hogy fia elvitte az újságot, hogy fénymásolatot készítsen testvére számára is, majd bekeretezve hozza vissza idős édesanyjának az 57 éve készült fotót.