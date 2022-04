Feltorlódtak a Covid-járvány alatti tilalom miatt a közigazgatási teendők, néhány hónap alatt nyolcvan polgármestert és több tucat képviselőt kell megválasztani országszerte. Első körben május 8-ra írtak ki időközi választásokat, majd június közepétől július közepéig szintén újabb voksolásokra kerül sor.

Nem képez kivételt ezen események alól megyénk sem: Etyeken május 8-án, Gyúrón június 26-án kerül sor polgármester- és képviselőtestület-választásra. Perkátán Somogyi Balázs 2020. szeptember 30-i hatállyal lemondott, helyére új faluvezetőt, míg Dunaújvárosban a 2. számú választókerület képviselője, Utassy Éva halála miatt van szükség újbóli választásra – július 3-án. Április 21-én volt egy éve, hogy a képviselő asszony eltávozott a földi világból. Így emlékezett meg róla a város önkormányzata hivatalos oldalán: „Utassy Éva szívügyének tekintette a dunaújvárosi idősek képviseletét. Mindenki problémája fontos volt számára, magáénak érezte, kereste rá a megoldást. Empátiáját, közvetlenségét mindenki tapasztalhatta, aki megszólította az utcán, vagy felkereste Őt gondjaival. Amíg tudta, még kórházi ágyából is körzete ügyeit intézte, míg végül a betegség legyőzte őt.”

Gyúrón a lehallgatási botrány gyanúja miatt került sor 2020. október 13-án a képviselő-testület feloszlására. Az általunk megkérdezett Szabó György képviselő szerint akkor egyszerűen olyan bizalmatlansági válságba került a testület többsége a polgármester iránt, amire nem lehetett más választ adni.

– A lehallgatással kapcsolatos rendőrségi nyomozásról az azóta eltelt másfél évben semmiféle hivatalos kommunikáció nem történt sem a rendőrség, sem a jegyző, sem a polgármester részéről a település lakossága, illetve a képviselő-testület felé. A jegyző megkeresésünkre levélben reagálva azt mondta, hivatalos rendőrségi megkeresést nem kapott az ügyben, így számunkra jelenleg is nyitott kérdés, hogy volt-e titkos lehallgatókészülék vagy sem a polgármesteri hivatal épületében. A feloszlatást követően nem szerettük volna cserben hagyni a falut, így mi a kirobbant ügy ellenére bejártunk ugyanúgy ülésekre, mint előtte. Az eltelt időszakban mi minden fejlesztést megszavaztunk, ami Gyúró érdekeit szolgálta. Véleményem szerint a Magyar falu program az utóbbi 30 év legjobb, vidéket támogató kezdeményezése! – fogalmazott a képviselő, aki elárulta, erősen gondolkozik azon, hogy újra megmérettesse magát.

– Még számomra is friss hír, hiszen április 12-én megtartott testületi ülésen jelentette be a jegyző, hogy kiírták az időközi választásokat. Bevallom, hogy ott motoszkál bennem a gondolat, hogy ismét elinduljak és képviselőként beteljesítsem a kitűzött céljaimat: a lakók számára is átláthatóbb, konstruktívabb együttműködés víziója lebeg a szemem előtt – zárta gondolait Szabó György.