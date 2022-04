A hívek jelentős része kisebb-nagyobb csokorba kötött barkaágakkal érkezett vasárnap délelőtt a Szent Imre-templomba, ahol Spányi Antal megyés püspök tartott szentmisét Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére. A virágvasárnap alkalmából tartott mise kezdetén a püspök megszentelte az összegyűlt barkákat, amelyek hamarosan a családok húsvéti asztalait díszítik majd. A szentmise során a kórus dalban idézte fel Krisztus passióját, amelyet követően Spányi Antal így fogalmazott: – Ott vagyunk a jeruzsálemi emberekkel, azokkal, akik látták Jézust, hallották tanítását, látták csodáit. A megyés püspök felidézte Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulását, azt, hogyan fogadták őt akkor az emberek.

A délután során családok gyülekeztek a Maroshegyi Plébánia udvarán, hozzájuk Spányi Antal megyés püspök is csatlakozott, hogy részt vegyen a családi keresztúton. A hagyományoknak megfelelően idén is megtartották a passiót, amely ezúttal a Lisieux-i Kis Szent Teréz MÉCS közösség szervezésében valósult meg. A virágvasárnap alkalmából tartott családi keresztút során a hagyományok szerint a gyermekek jelenítik meg a kereszt­út egyes állomásait, a szülők pedig minden állomásnál elmélkedést és imát mondanak.

Spányi Antal megyés püspök barkát szentelt

Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Lambert Miklós, a program egyik szervezője elmondta, Székesfehérváron már több éves hagyománya van ennek a családi keresztútnak, korábban például a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda szervezésében, amelyeken a családok mellett a tanárok és az óvónők is részt vettek. – Az elmúlt két évben ezt csak online lehetett megtenni, viszont most ismét a természetben tudunk lenni, és valós úton tudjuk végigjárni azt a tizenkét stációt, amelyeket általában a templomokban is megtalálunk – mondta Lambert Miklós.

A családok a Sóstói Természetvédelmi Területen járták végig a keresztutat, a plébánia mellett indultak el a tanösvényen, ahol azok a gyermekek és felnőttek kipróbálhatták, hogy – bár sokkal kisebb méretűt és súlyút, mint Jézus – végig tudnak-e vinni egy keresztet az úton. Minden állomásnál énekeltek a résztvevők, a dalokat pedig a Juk zenekar kísérte.