Több fórumon több megoldási javaslat is született, ám azon túl, hogy leengedték a Zámolyi-víztározót, valamint a lehető legalacsonyabb szinte állították be a Pátkai-víztározó zsilipjét, gyakorlatilag más nem történt a vízpótlás érdekében. Hónapokig mindenki egy extrém mennyiségű esőzésben bízott, amely máig elmaradt: a Velencei-tó vízállása a mai napon délben Agárdnál 99 centiméter volt, amely még a pesszimista előrejelzéseket is alul múlja. Ez tíz centivel alacsonyabb a tavaly ilyenkor mért szintnél, márpedig az elmúlt évben júliusra már járhatatlannak bizonyultak a tó északi részének csónakos víziútjai, kikötői, amelynek hatása a horgászjegyek eladásának számában is látszott: 70 százalékkal kelt el kevesebb horgászjegy, mint korábban. A turizmus és vendéglátás kárát megtippelni is nehéz.

Áder János köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjának hétfői adásában Reich Gyula vízépítő mérnökkel, a Vízügyi Tudományos Tanács titkárával beszélgetett. Elhangzott: a Velencei-tó vízpótlásának lehetőségeit vizsgáló munkacsoport tavaly év végén arra a megállapításra jutott, hogy hosszú távon biztosítható a tó egészséges vízállása. Ám ennek érdekében új üzemrendet kell kialakítani a Velencei-tó két víztározójánál, lehetővé kell tenni a vízpótlást a rákhegyi és csákvári karsztvizekből és az agárdi szennyvíz tisztításából: ezekkel a lépésekkel összesen akár 80-85 centiméterrel is emelhető a tó vízállása. Mivel a tó egyetlen forrása a Császár-víz, amelynek vize a zámolyi és pátkai tározóktól jut el a tóba, létre kell hozni egy új csatornát, amelynek segítségével a patak elkerülheti a tározókat és közvetlenül jut a Velencei-tóba, ezzel egy időben pedig el kell végezni a két tározó kotrását. (Ma még a Pátkai-tározó horgászvíz, halasítva van…)

A tó egyetlen forrása a Császár-víz, ezen változtatni kell

Forrás: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A két tározóból együtt 10-11 millió köbméter vizet lehet a tóba engedni, ha megfelelő a vízminőség. Létesítésük óta azonban leromlott az állapotuk, jelentősen megnőtt bennük az iszap- és a szervesanyag, így az ott tárolt víz minősége is romlott, amely hozzájárult a Velencei-tó jelenlegi alacsony vízállásához, állítja Reich Gyula, majd hangsúlyozta: olyan üzemrendre tettek javaslatot, amely már akkor is előírná a Velencei-tó vízpótlását, ha a vízszint 170 centiméter alá süllyed.

Ez lesz a helyzet nyárra ismét az északi kikötőkben

Forrás: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Szerinte a Velencei-tó vízpótlásához emellett fel kellene használni a Rákhegynél és Csákvárnál található karsztvízfölösleget, ami ugyanúgy nem jelentene gondot, mint a klórmentesen megtisztított agárdi szennyvíz felhasználása.

A Pátkai-víztározót is teljesen leengednék és kikotornák

Forrás: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Elhangzott az is, hogy a Velencei-tó vízminősége az alacsony vízállás ellenére viszonylag jó maradt, a korábban tapasztalt halpusztulást a tó rendkívüli felmelegedése okozta. A tó vízmérlege 2017 óta negatív, vagyis azóta több víz párolog el, mint amennyi érkezik.