– Azokat a járműveket, amiknek gyárilag megadják az azonosító számát, célszerű egy nyilvántartásba fölvinni. A kerékpár eredetileg nem tartozik semmilyen adatbázisba, ezért dolgozták ki ezt a több okból is fontos rendszert. Ha bárkinek eltulajdonítják a kerékpárját, akkor a rendszer segítségével könnyebben nyomon követhető, másrészt nekünk is információval szolgál a BikeSafe, ugyanis ha találunk egy kerékpárt, akár a képek vagy a számok töredéke alapján be tudjuk azonosítani, és vissza tudjuk juttatni a tulajdonosának – magyarázta Földes Tamás rendőr főtörzszászlós, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának megbízott vezetője, aki arról is beszélt, kerékpárlopások során gyakori, hogy a tulajdonos nem tudja kerékpárja típusát, márkáját, nem is beszélve az alvázszámról. Mivel ezen tulajdonságokat is rögzíti a rendszer, így egy esetleges eltulajdonítás során a könnyebb beazonosíthatósággal jelentősen növelhető a megtalálás esélye.

A nagyjából másfél órás regisztrációs időszak alatt húsznál is többen érkeztek és rögzítették kerékpárjuk adatait.