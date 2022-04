A hónap eleje óta él ugyanis kezdeményezésük, melynek keretében egy közös tojásfára várják a környékbeliek saját alkotásait. Bármilyen technikával és anyagból készülhet a mű, valamint felhelyezni is ki-ki egyénileg tudja a megjelölt fára a húsvéti díszt. A szervezők is tettek fel számos húsvéti hímes tojást, ezt a szép látványt bővítheti most bárki – cserébe pedig a fa alatti komódból választhat apró ajándékot köszönetképpen.