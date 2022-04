A megyében mind a hat rendőrkapitányság bekapcsolódott a programba, így a megyeszékhely mellett Dunaújvárosban, Móron, Sárbogárdon, Bicskén és Gárdonyban is várták az érdeklődőket.

Székesfehérváron három helyszínen rendeztek programokat. Reggel elsőként a bűnmegelőzési kiállítás nyílt meg a Jancsár utcai Bűnmegelőzési Központban, ahol felavatták a bűnmegelőzés kis kövét is, amit az óvodások árvácskákkal ültettek körbe. Az utcai járókelőknek is jutott érdekesség: táblákon olvashattak elhíresült magyar bűnözőkről, illetve bűnesetekről Rózsa Sándortól kezdve a tiszazugi méregkeverő asszonyok történetén és a móri bankrabláson át a Viszkisig bezárólag. Délután előadást is tartottak, a kora este kezdődő Bűnmegelőzés éjszakáján pedig a nagyobbaknak és felnőtteknek szóló játékok mellett prevenciós filmekkel vártak mindenkit a Városház téren.

Gárdonyban is elsősorban a gyerekekre gondoltak a délutáni programok szervezésével, amelyek között szerepelt például mentőkutya-bemutató, de volt a helyszínen tűzoltóautó is, és menhelyi kisállatokkal, sőt hüllőkkel is találkozhattak a kisdiákok. Nem véletlen, hiszen az ifjúság, illetve az ifjúságvédelmi programok – így a DADA és az Ellenszer – hangsúlyos szerepet kapnak Fejér megyében, s talán kevésbé közismert tény, hogy az országos Ovi-Zsaru programot a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság indította el 2010-ben.

A bűnmegelőzés széles körre terjed ki, ide tartozik a környezetvédelem, a cyberbullying, az áldozatvédelem, a kiberbűnözés, a ma sokat hallott adathalászat, a gyermek- és családvédelem, a zaklatás és a betörés is. A téma kapcsán Vörös Ferencné rendőr alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője arra is felhívta a figyelmet: sok vagyonvédelmi bűncselekményt meg tudunk előzni azzal, ha nem teremtünk alkalmat, például nem hagyunk táskát az autóban.