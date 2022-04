A hétfői kormányhatározatnak köszönhetően pedig a jelenlegi óvodával szemben tervezett bölcsőde építése is zöld lámpát kapott. A nevelési intézmény hasznos alapterülete 270 négyzetméter lesz, és 16 gyermeknek biztosít majd ellátást. Természetesen a belső terek mellé játszóudvar is kapcsolódik, valamint lesznek gazdasági helyiségek és melegítőkonyha is. A működési költségek optimalizálása miatt pedig az épület energiaellátásának kialakításánál hangsúlyt fektetnek a megújulóenergia-ellátás kiépítésére, alkalmazására is. A sajtótájékoztatón Molnár Krisztián elmondta:

– A mai bejelentésünket jól szimbolizálja a mögöttünk lévő gólyafészek. Ugyanis ezen a területen nemsokára új bölcsőde fog épülni, megvalósítására 400 millió forint támogatást kap Adony városa. Alapjában nagyságrendileg 120 millió forintos pályázatot nyert el a város, de közben az építőipari árak erősen megemelkedtek, és a lakosság, illetve a szülők részéről többletigény fogalmazódott meg. Mindezek egy új projekt megvalósítását indokolták, amelynek a költségigénye mintegy 400 millió forint. A forrás biztosításáról kormányhatározat formájában született meg a döntés. Tekintettel arra, hogy a város előrelátóan gondolkodott, előzetesen lefolytatták a kiviteli közbeszerzési eljárást feltételesen, így minden engedéllyel bírnak. Tehát gyakorlatilag azonnal indulhat a kivitelezés.

Mészáros Lajos országgyűlésiképviselő-jelölt hozzátette:

– Gratulálok Adonynak ehhez a beruházáshoz, és köszönöm Magyarország kormányának, hogy biztosította erre a forrást, hiszen a gyermekek bölcsődei elhelyezése nagyon érzékeny probléma. Mert fontos, hogy a szülők vissza tudjanak térni a munka világába úgy, hogy a gyermekeiket biztonságban tudhassák.