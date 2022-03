A kormány azért dolgozik, hogy a szomszédban zajló háború hatásaitól minél inkább meg tudják védeni a gazdaság szereplőit és a magyar embereket – mondta Varga Mihály a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) 22. alkalommal megrendezett Vállalkozók Napján. A pénzügyminiszter hozzátette: az eseményeket folyamatosan nyomon követik annak érdekében, hogy el tudják indítani azokat a higgadt, megfontolt lépéseket, amelyek ebben a helyzetben is a magyar emberek és a magyar gazdaság érdekeit szolgálják. Kiemelte, óvatos optimizmussal tekintenek a jövőbe, viszont a kilátásokat nagyban befolyásolja a háború.

A kitüntetési ünnepségen Varga Mihály kitért arra: a járványt követően újult erővel akarta mindenki a munkába vetni magát, ezért rengeteget dolgozott mindenki az elmúlt két évben. Albert Camus-t idézve úgy fogalmazott: „Sok pestis és sok háború volt a világon. De pestis és háború mindig készületlenül éri az embert.” Két éve senki nem gondolta volna, hogy nemcsak a járvánnyal, hanem a háborúval is szembe kell néznie a világnak éppen Európában – mondta.

Varga Mihály leszögezte, Magyarország érdeke az, hogy ebben a térségben is béke legyen. Hozzátette, ellenzik a háború folytatását, és nem kívánnak benne semmilyen módon részt venni. Higgadt­nak kell maradni, az ország érdeke az, hogy a politikában és a gazdaságpolitikában is higgadt és megfontolt lépéseket tegyenek – mondta Varga Mihály, hozzátéve: biztos benne, hogy ahogy a járvány idején, úgy most is számíthatnak a vállalkozói szféra együttműködésére, felelősségérzetére és a hozzáértő munkájára.

A tárcavezető szerint a 2010-es évek felkészülése, gazdasági átalakulása alapozta meg azt, hogy a válságból ki tudott jönni Magyarország, és magasabb szinten van a gazdaság teljesítménye, mint 2019 végén. Nem minden uniós ország van ebben a helyzetben, sokan nem érték még el a 2019-es teljesítményt – jegyezte meg. Elhibázottnak nevezte a 2008–2009-es válság kezelését, ami alapvetően megszorításokra, kiadáscsökkentésekre és adóemelésre épült. Ezzel ellentétben új irányokat szabtak 2010 után, adócsökkentést, és a munkahelyek számának növelését, így 2010-ben az volt az indító mondat, hogy „egymillió új munkahely a magyar gazdaságban” – idézte fel. Akkor 3,7 millió magyar ember dolgozott, most egymillióval többen dolgoznak, szereznek jövedelmet, fizetik az egészségügyi vagy nyugdíjrendszer fenntartását. A magyar gazdaság képes volt arra, hogy a válság idejében már a saját erőforrásait mozgósítva oldja meg a problémákat – mondta Varga Mihály.