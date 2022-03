Elbeszélések 2 órája

Van, amit nem lehet elfelejteni: Pataki József 91 éves

Nemrég töltötte be 91. életévét Pataki József, aki gyermekként élte át a világháború nehézségeit. Ma is pontosan emlékszik mindenre, azt mondja, ezt nem lehet elfelejteni. Mesélt a háborús évekről, s arról is, a sorkatonaság miatt feleségét csak nyolc év udvarlás után tudta elvenni. Ennek már 66 éve, s ma is csillog a szemük, amikor egymásra néznek.

Pataki József ma is tisztán emlékszik a gyermekkori események legapróbb részleteire Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Immár három évtizede él boldog nyugdíjasként a tősgyökeres fehérvári Pataki József. Gyermekkorát felidézve nem lehet kikerülni azt a néhány évet, amikor a bombatalálatok épületeket, s olykor családokat romboltak szét. Amikor azt kérdezem, emlékszik-e gyermekkora ezen időszakára, magától értetődően mondja: mindenre tisztán emlékszem, ezt nem lehet elfelejteni. – 1944 márciusában a németek megszállták Magyarországot és Fehérvárt is, addig a lengyeleken keresztül ment a háború az oroszoknál. Addigra már annyi orosz közeledés történt a háborúban, hogy bizony itt is harci helyzet alakult ki. Jöttek az amerikai bombázógépek, és szeptember 19-én megbombázták a vasút környékét, hogy akadályozzák a német szállításokat. Megálltak Fehérvár fölött, kidobták a „Sztálin-gyertyákat”. Akkorra már minden este riadó volt légi veszély miatt. Mi sajnos az Árpád utcában laktunk, ami igen közel van a vasútállomáshoz. A bombázáskor mindenünk elégett, ami megmaradt, az egy kerékpár és egy falióra. Húszpercnyi bombázás után jöttünk fel a pincéből. Rengeteg gyújtóhasábot dobtak le, ezek áttörték a tetőt, meggyújtották a házat. Mire kijöttünk a pincéből, az egész lakásunk égett, bemenni nem lehetett. Nem tudtunk mit csinálni, elégett mindenünk, ami rajtunk volt, az maradt – elevenítette fel a mai Árpád Úti Óvoda területén álló egykori otthonának történetét. Mint mondta, szülei annak idején hitelből vették az Árpád utcai lakás bútorait. A tartozás lejárt, majd mindenük odaveszett. Egy hónapig Iszkaszentgyörgyön is laktak, majd a Felsővárosba költözhettek, egy beépített házrészben kapott lakhatást a család, ott várták a továbbiakat. – A Mancz János utcában, az óvoda végénél volt egy fűszeres, ennek az udvarvégében volt egy üres, két-három szobás lakás, ahová beköltözhettünk. Lehetőség volt arra, hogy a szemben lévő pincébe lemenjünk, ha bármi történik. Karácsony estéjének másnapján kimentünk az utcára és láttuk, hogy jönnek az oroszok. Kétnapi zabrálás folyt, szedték össze a cuccokat – folytatta. Az újabb bombázás után otthonukat ismét el kellett hagyniuk, s az egykori Grünfeld-ház pincéjében kaptak szállást. A világháború utolsó, négynapos fázisát ott töltötték. – Szerencsénk volt, hogy apámat nem vitték el a háborúba katonának. Az első világháborúban tüzér szakaszvezető volt. A vasúton dolgozott, a járműjavítónak volt az egyik mozdonylakatosa, a háborúban megsérült dolgokat kellett javítania, így itt maradhatott velünk. A háború után, 1945-ben került a Gépipari Szakközépiskolába, mint mondta, akkor az egy igen elit iskolának számított, délelőtt és délután is oktattak. – Gépésztechnikusként végeztünk, azzal el lehetett helyezkedni. A vasúton a kocsiosztályon volt ismerősöm apám részéről, ott kezdtem, de nem sokáig, mert a helyi munkaerő-gazdálkodás a Vadásztölténygyárba szedte össze a végzett technikusokat. Gyakorlatilag 1949 novemberétől egészen 1991. december 31-ig – a hároméves katonaságot kivéve –, nyugdíjba vonulásomig ott dolgoztam. Az iskolás évek alatt nem csak szakmát szerzett, de megtalálta a szerelmet, az igazi boldogságot is: a feleségét. – A Kígyó utcában laktunk, a háború után kerültünk oda. Én onnan jártam kerékpárral a gépipariba. Végigmentem a József Attila utcán, bekanyarodtam a Szabó-palotánál, és ott, az emlékműnél lévő épületben volt a feleségem édesapjának – aki rendőr százados volt – szolgálati lakása. Mentem kerékpárral és megláttuk egymást. Akkor ő még gimnáziumba járt, a Telekibe. Úgy alakult, hogy nyolc évig udvaroltam, mire el tudtam venni feleségül. Nem azért, mert nem akartam, hanem elvittek sorkatonának három évre a határőrségre. Az eljegyzés akkorra már megvolt, de a templomi házasságkötést csak 1957. február 2-án tudtuk megtartani. A polgári esküvő 1956 őszén volt, azóta eltelt 66 év… – mintha csak tegnap lett volna, olyan átéléssel mesélt emlékeiről Pataki József. A házaspár azóta felnevelt két gyermeket, s mára nagyszülőkké, sőt, dédnagyszülőkké válhattak. Az aktív, munkával töltött évek alatt Pataki József egyik szenvedélyévé, hivatásává vált a sport. Kosárlabdázómúltja vitte előre ezen a téren, s az 1970-es évekig a Videoton NB I.-es kosárlabdacsapatának edzőjeként és technikai vezetőjeként dolgozott. Irányítása alatt a csapat kétszer nyert Magyar Népköztársaság Kupát. Mint mondta, számára ez nagyrészt társadalmi munka volt, nem fizetésért dolgozott. – Akkoriban nem olyan jók voltak a körülmények, szabadtéri pálya volt, nem volt terem. Amikor esett az eső, elmaradt a mérkőzés. Rossz időben mindig a vidéki csapatokhoz jártunk meccsekre. Más világ volt. Egyszerűbb volt, de mégis érdekes – zárta Pataki József.

