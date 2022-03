A méltán híres magyar márka 125 éves tapasztalattal és tudással fejlesztette ki új járműtípusát. A tisztán elektromos autó - buszok már tesztelés jelleggel három országban futnak. Jó jel, hogy a németországi tesztbusz 2021 júniusától részt vesz a forgalomban és a visszajelzések pozitívak. A múlt szombaton adtak át két ilyen buszt Kaposváron, amik napi szinten teljesítenek és Fehérváron is forgalomban van egy példány a helyi igények feltérképezésére.

A gyártásában a hazai hozzáadott érték meghaladja az 55%-ot. Az elektromos buszok fejlesztése 2018 őszén kezdődött. Az első kész darab 2021 nyarán ki is gurulhatott a szerelőcsarnokból. Teljes mértékben rozsdamentes acélból készül a futómű és a váz, ami lehetővé teszi a 16 éves rozsdamentes garanciát. A sorozatgyártást 2021 őszén kezdték meg. Óriási munka volt, hatalmas hozzáadott szellemi értékkel.

Szinte az első jármű elkészültével párhuzamosan meg is pályázták a Volánbusz Zrt. elektromos buszok beszerzésére kiírt pályázatát. Már most vannak olyan külföldi előszerződések, amik valószínűleg véglegesednek a közeljövőben. Tankó Zoltán elmondta, jelenleg is van egy kisebb darabszámú megrendelésük, ezek a buszok Budapest elővárosi buszaiként szolgálnak majd.