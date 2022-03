A legtöbben bizonyára értesültek a január végi tragikus újpesti esetről. Egy hétéves kisfiú életét vesztette, feltételezhetően mogyoróallergia miatt, mivel az iskolában tartott szülinapi tortázás után lett rosszul, s nem volt a közelben az ellenszert jelentő EpiPen injekció. A földimogyoró és diófélék gyakori allergénnek számítanak, melyekről sokan nem tudják, allergiásak-e rájuk vagy sem. Talán ez teszi őket még veszélyesebbé. Megyénkben egyre több nevelési, oktatási intézmény kap ilyen injekciókészletet.

A gond az, hogy az ára miatt nem mindenki engedheti meg magának a beszerzését. Szerencsére azonban országszerte jelentkeztek magánszemélyek, vállalatok és egyesületek, hogy adományoznának EpiPen injekciókat. Megyénkben is több általános iskola kapott már ilyen felajánlásokat.

Nemrég Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója, a megye 4. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselő jelöltje magánemberként hirdette meg, hogy Dunaújvárosban és környékén valamennyi általános és középiskolának biztosít EpiPen injekciót.

Csütörtökön pedig a szabadbattyáni Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola kapott Pletser Ádámtól, a Fiatal Civil Kurázsi Egyesület elnökétől és Simon Pétertől, a Simon Műanyag feldolgozó, Simon Plastics Kft. igazgatójától ilyen injekciókészletet.

– Nagyon hálás vagyok az injekciókért, amelyek akár életet is menthetnek. Most már tudunk mihez nyúlni – fogalmazott az iskolaigazgató, Ekler Péter. Az egyesület részéről Pletser Ádám szólt néhány szót, elmondta, Simon Péterrel gyerekkori barátok és feladatuknak érzik, hogy jó ügyek mögé álljanak. Ezen tervükről beszélgettek a térség országgyűlési képviselőjével, Törő Gáborral is, aki szintén csatlakozott a kezdeményezéshez. Szabadbattyán mellett szóba került még Úrhida és Kőszárhegy, az ottani oktatási intézményekbe is szeretnének eljuttatni EpiPeneket.

Az átadó végén Törő Gábor jókívánságokkal zárta a beszédek során, elmondta, csak bízni tud abban, nem kell majd alkalmazniuk az EpiPent. – Minden élet számít, kiváltképp igaz ez, ha gyermekről van szó. Habár már rendelkezésükre áll, remélem nem lesz olyan alkalom, hogy használniuk is kell – fogalmazott.