Az útburkolat felújítását követően számottevően megnőtt a forgalom az Ady Endre utcában, amelyen az autósok mellett a Mór–Csókakő kerékpárút miatt kerékpárosok, a temető miatt pedig gyalogosok is szép számmal közlekednek. Ezért vált különösen fontossá a 40 éves, rendkívüli mértékben tönkrement járda felújítása. – Már 2020-ban is pályáztunk a járda újraépítésére, de csak másodjára jártunk sikerrel. A pályázaton 5 millió forintot kaptunk anyagköltségre, így a munkadíjat – 4,1 millió forintot – az önkormányzatnak kellett előteremtenie.

Köszönet jár azoknak az utcabeli lakóknak, akik a járdaépítést megelőzően önkéntes munkában megerősítették a kapubejárók előtti szakaszokat – mondta az átadás alkalmával Fűrész György polgármester. A kivitelező a járda tönkremenetelét megelőzendő, szintkiegyenlítést is végzett, így a járdán nem áll meg a víz. Az új járdát térkőből alakították ki, a munka során fel nem használt kövekből pedig ingyen megcsinálta a közelben lévő első világháborús emlékmű környezetét.

– A helyiek tavaly tavasz óta használják a járdát. A hivatalos átadásra azért csak most kerítettünk sort, mert őszre zártuk le teljesen a pályázatot, eddigre történt meg a műszaki átadás, valamint készült el a pénzügyi elszámolás is. Akkor viszont a járvány miatt el kellett halasztanunk ezt az ünnepélyesnek is nevezhető alkalmat – árulta el Fűrész György.