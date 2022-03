A város, ahová jó jönni, ahol jó élni! – Akárhányszor járok itt Martonvásár egyszerűen elvarázsol, évről évre egyre csak szebb lesz. Az elmúlt évtizedben soha nem látott fejlődésen ment keresztül – ezt hivatott bemutatni a Brunszvik-Dreher-sétányon látható Kerítés-kiállítás is. De mielőtt belemerültem volna, gyorsan elkezdtem szedni lábaimat a központ felé, ne hogy lemaradjak az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott rendezvényről. Jelentem, odaértem!

Az ünnepi műsor a Szent László Huszáregyesület látványos felvonulásával kezdődött, majd hazánk nemzeti lobogójának ünnepélyes felvonásával folytatódott nemzeti imádságunk, a Himnusz éneklése kíséretében. Ezt követően Tessely Zoltán országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket és osztotta meg velük ünnepi gondolatait.

– Megtörhetetlen az a nép, amely a múlt súlya alatt és a rosszakarói ellenére is megőrzi az emlékezés képességét. Megtörhetetlen az a nép, amely emlékeivel úgy képes megszentelni az időt és teret, hogy az a túlerővel szemben mindig győzelemre segítse őt a jövőért folytatott küzdelemben. A magyarság egy ilyen nép és 1848. március 15-e egy ilyen emlékezésre szólít bennünket – kezdte beszédét az országgyűlési képviselő.

Hangsúlyozta, 174 évvel ezelőtt, történelmünk egyik legfényesebb pillanatát, óráit, napjait élte át az ország, a márciusi ifjak; Petőfi, Jókai, Vasvári és társai haza iránti szeretetének köszönhetően, mely a szabadságvágy, a magyarságtudat eszméjét hirdetve végül győzedelmeskedett az olyan sokszor lehúzó kishitűséggel szemben. Ezt követően a Nemzeti dal soraival – Talpra magyar, hí a haza! / Itt az idő, most vagy soha! – emlékeztette a megjelenteket a Petőfi Sándor versének üzenetére, értékeire, amiből ma is, mi magyarok erőt meríthetünk a mindennapok kihívásaihoz. A kormánybiztos kiemelte, hogy hőseink bátorsága, elszántsága és áldozatvállalása 174 után is bennünk él, és ezek az értékek biztosították és biztosítják a jelen helyzetben is nemzetünk fennmaradását, jövőjét. A Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos hozzátette, hogy március 15-e több mint egy jelkép. Zsinórmértéke annak az elszántságnak és akaratnak, amivel egy ország polgárai kivívják valódi szabadságukat. A márciusi ifjak hősei megtanították a magyarokat arra, hogy a szabadságot nem lehet kiérdemelni, megszolgálni. A szabadságért nekünk, magyaroknak mindig küzdeni kell! Így volt ez 1848-ban, 1956-ban, de így volt 1989-ben, 2010-ben, és így van ez ma is – emlékeztetett.

A városi megemlékezésen Tessely Zoltán bejelentette, hogy Martonvásár kulturális adottságai most tovább erősödhetnek, hiszen a jövőben a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ ad otthont a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából létrejövő, a reformkori szellemiséget tükröző Petőfi Klubnak, amely az anyaországi és a külhoni magyarság részvételére épülő, helyi közösségeket megerősítő kezdeményezés. Legfőbb célja, hogy könnyed oktatási és szórakoztató programokat vigyen el a településekre, így minél többekkel ismertesse meg a költőóriás életművét és minél nagyobb bepillantást adjon a nemzeti törekvéseket megerősítő társadalmi és gazdasági változásokat életre hívó reformkorra.

Ezt követte a koszorúzás, melynek keretében a tisztségviselők helyezhették el koszorúikat a 48-as emlékműnél, ahol az óvodások színes rajzai, zászlajai, kokárdái már péntek óta lobognak a szélben. Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.