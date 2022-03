A tüzes borairól is híres északi iparvárosban régóta erős és összetartó református közösség él és tevékenykedik. Ez jórészt Ábrahám Jánosnak is köszönhető, aki a település protestáns, második világháború utáni hitéletének kiemelkedő alakja volt. Nem véletlen, hogy a most épülő református óvoda és minibölcsőde az ő nevét kapta. Az ünnepélyes alapkőletételen megjelent a névadó unokája és dédunokája is.

A 615 millió forintos beruházás már most jó ütemben halad, a patak partján álló telken már magasodnak a ház és a kerítés falai is. Maga az épület mintegy 560 négyzetméter, melyben két óvodai és egy bölcsődei foglalkoztató lesz, a hozzátartozó öltözőkkel, mosdókkal. De helyet kap egy 60 négyzetméteres tornaszoba és egy 28 négyzetméteres, többfunkciós helyiség is. Az óvodai foglalkozásokhoz külön só- és logopédiai szoba is tartozik majd, emellett a dolgozók rendelkezésére állnak majd az irodák, öltözők, valamint egy tárgyaló és melegítőkonyha is. A beépítendő, korszerű hőszivattyú előállítja majd a megfelelő hőmérsékletet, a hozzá tartozó plafon- és mennyezetfűtéssel. A csoportszobákhoz részben árnyékolt teraszok is tartoznak és az udvaron teljesen felszerelt óvodai és bölcsődei játszótér is készül, külső mellékhelyiséggel. Ha minden a tervek szerint halad, a beruházás záróakkordja még idén ősszel, november 23-án lesz.

Az eseményen Fenyves Péter polgármester arra buzdította a város fiatal közösségét, hogy töltse meg élettel, gyermekkel az új intézményt.

Törő Gábor országgyűlési képviselő beszédében emlékeztetett: -Egy kivételével a város valamennyi iskolája fel lett újítva az elmúlt időszakban, így az egyházi fenntartásúak is, melyek bizonyítják, hogy talán még az államnál is jobb fenntartói az intézményeknek. A politikus hozzátette, hogy az óvoda, a bölcsőde és a közösségépítésben is az a fontos, hogy mindig alulról, az alapoknál kell kezdeni a munkát.