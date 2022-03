Köztük van egy építőipari cég vezérigazgatója, Kollmann Gergely is, aki a Határon Túl Élő Magyarokért Egyesület elnökével, Farkas Csabával közösen igyekszik segíteni a bajbajutottakon. A vértesboglári szálláson megtudtuk, hogy eleinte az építőipari cég munkásai és közvetlen családtagjai kaphattak menedéket a Kun Pista Vendégházban Kollmann Gergely jóvoltából, majd később különböző nemzetiségek is érkeztek a faluba Ukrajna belső területeiről is.

– Már a háború kitörése utáni másnap jöttek a dolgozók rokonai, majd egy-két napon belül a belső országrészekből, Harkivból is. Borzasztó, amit át kellett élniük… Rémálmukban sem gondolták volna, ahogy mi sem, hogy idáig fajul az orosz–ukrán konfliktus. Az életüket féltő embereknek ott kellett hagyniuk mindent, és pillanatok alatt kellett dönteniük arról, hogy elhagyják otthonukat. Szinte semmit sem hoztak egy-egy táskán kívül, csak magukat és gyerekeiket. Az Ukrajna belső részéből érkezők a bombázás elől menekültek, az útjuk pedig viszontagságos volt – kezdte beszélgetésünket Farkas Csaba.

– Az Ukrajna belsejéből érkezők átverekedték magukat a különböző blokádokon és ellenőrzéseken, míg a magyar–ukrán határhoz értek. Fáradtan, elcsigázottan érkeztek hozzánk. Mindent megteszünk édesanyámmal és Kollmann Gergellyel, illetve más önkéntesekkel együtt, hogy enyhítsünk a fájdalmukon. Az összefogás példaértékű, óráról órára érkeznek érdeklődő telefonhívások, szállítmányok. Köszönjük Tessely Zoltán országgyűlési képviselő segítségét, aki vasárnap adományával Vértesbogláron fogadta a menekülteket – mondta Farkas Csaba.

Hat család tartózkodik jelenleg a Kun Pista Vendégházban, de folyamatosan várnak érkezőket, akiket vagy Vértesbogláron, vagy az ország más területein igyekeznek elszállásolni – mondta lapunknak Kollmann Gergely. Nemzetiségtől függetlenül segítő kezet nyújtanak a menekülteknek és várják a szükségben lévőket, hiszen a fővárosban, Diósdon, Fonyódon, Körömön, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is rendelkezésre áll szállás a menedéket kérők számára.

– Az első napokban jellemzően azok érkeztek, akik közel laktak a határhoz vagy volt magyarországi összeköttetésük. Akik ezután érkeznek, még több jóindulatra és segítségre lesznek utalva. Többen gyalog, táskával, szatyrokkal jöttek, de voltak, akiknek autóval sikerült megtenniük az utat. Mindenki nagyon hálás a segítségért és a figyelmes fogadtatásért. Az a legfontosabb, hogy az ide érkezők dolgozni szeretnének, nem segélyből élni! Bármit elvállalnak, legyen szó takarításról konyhai munkáról, hogy fenntartsák magukat, segítsék kint maradó családjukat. Néhányuk továbbmegy nyugatra, de akadnak, akik szeretnének itt letelepedni, felépíteni jövőjüket. Az első és legfontosabb feladat a papírok elintézése. Hazánkban az ukrán állampolgárok 90 napig vízummentesen tartózkodhatnak, ha átlépték a határt. Ha menedékjogot kérnek, átmeneti védelmet kapnak az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságtól. Ezeken az ügyeken dolgozunk, illetve a gyerekek iskolai, óvodai befogadását is igyekszünk elősegíteni. Van ukrán család, akiknél már sikerült megoldanunk a két tannyelvű iskolai ellátást – tette hozzá a vállalkozó.

Kollmann Gergely folyamatosan fogadja az érkező családokat Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Ottjártunkkor többekkel beszélgettünk, köztük például Viktóriával, aki édesanyjával, hároméves és kilencéves gyerekeivel indult útnak a háború reggelén Kijevből: – Édesanyám volt nálunk vendégségben, majd hirtelen kitört a háború… Már nem is emlékszem, mit csomagoltam össze. Zsebre tettük a papírjainkat és otthagyva házat és minden értékünket, megindultunk. Sajnos a férjemnek maradnia kellett a hadkötelezettség miatt – idézte fel könnyes szemmel a fiatalasszony. – Kilátástalan a jövőnk, nem tudjuk, mi vár ránk, de mindenkinek köszönöm az önzetlen segítséget itt Vértesbogláron és a határon is. Tartjuk a kapcsolatot a férjemmel, internet, telefon egyelőre működik.

Jöttek családok Nagyszőlősről, Munkácsról és Viskről is. Mindenki nagyon feszült volt. Elmondták, hogy féltik a kint maradt rokonaikat. Tehetetlennek érzik magukat, nem tudnak mást tenni, mint imádkozni, és bízni a csodában.

Mindeközben Székesfehérvárra eddig mintegy 120 fő érkezett Ukrajnából, akiknek valamelyik családtagja régebb óta dolgozik Fehérváron. Az önkormányzat első körben a Szabadságharcos úti volt kollégiumban helyezett el 48 főt, de a Váci Technikum kollégiumában is töltik fel az üres férőhelyeket. A József Attila Kollégiumban és az Alba Regia Műszaki Kar Hosszúsétatéri épületében is szállásoltak el embereket. A feladatokat koordináló alpolgármester, Mészáros Attila elmondta, most még nem igazán lehet látni, mennyien érkeznek. Az önkormányzat férőhely-kapacitása folyamatosan telik, a katasztrófavédelemmel és a kormányhivatallal folyamatos az egyeztetés.