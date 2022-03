Január 30-án tombolt a vihar Fehérvár felett is, melynek következtében a számos kár közül az egyik legsúlyosabb a Tóvárosi lakónegyed egyik négyemeletesét érte: letépte a szél a tetőszigetelést, ami betörte az egyik lépcsőház ablakát, valamint a hatalmas darabokat az utcára sodorta a szél. Egy autó kasztnija sérült, szerencsére emberi élet nem került veszélybe. Azóta több mint egy hónap telt el, megkérdeztük, sikerült-e rendezni a károkat. Barabás Gergelyné közös képviselő lapunknak elmondta: a viharkárokat helyreállították, most a biztosítón van a sor.

A tetőszigetelés a földön hevert Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

– Az üvegkár volt az első, pár nap alatt sikerült megcsináltatni az üvegezést a kitört ablaknál. Az erre fordított összeget 3 hét múlva már vissza is utalta a biztosító. Az autókár rendezése is folyamatban van, amit ugyan szintén kifizetett a biztosító, de ennek a 10 százalékát a társasháznak kell állnia – sorolta a képviselő, s hozzátette: a tetőszigetelés rendbetétele 3 és fél millió forint volt. Ezt az összeget a társasház a tartalékaiból tudta kifizetni. – Ennek az összegnek a rendezése a biztosító részéről azonban még nem történt meg, azt mondták, nagyon sok kár keletkezett ezen a napon, folyamatosan haladnak az ügyekkel. Jó hír viszont, hogy az új szigetelésre a vállalkozó 10 év garanciát vállalt. Még a villámhárító átvizsgálása van hátra, mert az is megrongálódott.

Az önkormányzat részéről elmondták: a Tóvárosi lakónegyed 9–13. társasházat ért viharkárról a közös képviselőn keresztül kapott tájékoztatást Mészáros Attila, a városrész önkormányzati képviselője és Székesfehérvár önkormányzata. Azonnal megkezdődtek az egyeztetések, hogyan történhetne meg mielőbb a helyreállítás, és ehhez esetlegesen milyen segítséget tud igénybe venni a lakóközösség. Ha szükség lett volna rá, a társasház közös megtakarítása fölötti rész kifizetéséhez az önkormányzat szívesen hozzájárult volna, természetesen azzal a feltétellel, hogy ha azt később a biztosító kifizeti, akkor a lakóközösség a nekik nyújtott támogatást visszatéríti.

A társasházi közgyűlésen olyan döntés született, hogy csak vissza nem térítendő forrást fogadnak el az ott élők – de mivel a megtakarításokból ki tudták egyenlíteni a károkat, illetve sorjában haladnak a munkálatokkal, ezért nem kellett igénybe venni a segítséget. Az érintett tóvárosi társasházban élők legutóbbi kérése az volt, hogy amennyiben a biztosító nem téríti meg teljes egészében a javíttatás költségét, úgy az önkormányzat segítse a lakókat a rájuk eső költségek egy részének átvállalásával – erre a várostól ígéretet is kaptak.