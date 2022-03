Március lévén beindultak a kültéri programok és események, nincs ez másképp a Sóstói Látogatóközpontban sem, ahol szombat délelőtt vette kezdetét a négynapos eseménysorozat, melyet amolyan nyílt nap jellegű bemutatkozással indítottak a szervezők. Ennek célja, hogy megkedveltessék a jelenlévőkkel központjuk munkásságát, és bemutassák, miért érdemes időről időre ellátogatni a nagyvároson belüli „ökooázisba”. A látogatóközpont programjait mindig az épp aktuális évszakhoz igazítják.

A nyílt nap első programjaként Kócsag Karcsi szü­letésnapja fantázianéven – ő a központ egy képzeletbeli lakója – indult egy jó kedélyű, másfél órás elfoglaltság. Itt a kézműves-foglalkozásokon túl különféle ügyességi já­tékokkal, sőt táncos mu­latsággal is várták a gyermekeket.



Mindeközben pedig a természet kedvelőt invitálták egy-egy ökotúrára a Sóstó természetvédelmi területén. Sőt, mi több, arra az esetre is gondoltak, ha valaki nem túl jártas a természetben, ezért kezdőknek és haladóknak szintén szerveztek külön-külön túrát.



Az eseménysorozat további három napján délelőttönként, azaz még ma és holnap is családi kalandtúrát tartanak szakmai vezetéssel és játékos feladatokkal. Délután három órától pedig a Tavirózsa műhelyben tartanak kézműves-foglalkozásokat és interaktív játékokat. Sőt, a gyerekek az úgynevezett okostábla használatát is elsajátíthatják. A szervezők programjaikban igyekeztek fókuszban tartani a környezettudatosságot. Az eseményre már a hétvégén is nagyon sok család kilátogatott, és bizonyára így lesz ez a hosszú hétvége hátralévő részében is.