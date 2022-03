- Én egy székesfehérvári gyerek vagyok! 1957-től édesapámat a Zrínyi utcai telefonközpontba helyezték el vezetőnek, ekkor kerültünk Székesfehérvárra. Lényegében itt eszméltem, itt nevelődtem, itt voltam középiskolás s innen kerültem a katonai pályára 1974-ben. Ettől kezdve katonának érzem magam és katona maradok örökre.

- Mi vezette a katonai pálya felé, tekintve, hogy nem volt családi példa erre vonatkozóan?

- Az 1960-as években ide helyezték a néphadsereg 5. hadseregét és parancsnokságát. Ennek köszönhetően nagyon sok tiszt jelent meg Székesfehérváron. Ez volt a hadsereg vezető törzse, melyben karrierjük kezdetén álló tehetséges tisztek teljesítettek szolgálatot – nekik voltak korombeli gyerekeik, akik aztán a székesfehérvári általános iskolákban kezdtek el tanulni. Én a Béke téri általános iskolába jártam, ahol ennek a jelenségnek köszönhetően pillanatok alatt kétszer annyian lettünk. Legalább az osztály fele tehát katona gyerek lett. Amikor én az 1950-es évek végén, 60-as évek elején eszméltem, Székesfehérváron nagyon sok minden a második világháború utáni nyomokat viselte magán és sok minden szólt a katonai életről. Hát ezekkel a gyerekekkel kezdtünk el barátkozni, és ezt sem a mi szüleink, sem pedig a katonagyerekek szülei nem akadályozták. Középiskolában pedig már közösségösszetartó képességem is előtérbe kerülhetett, így kerültem be az akkori ifjúsági mozgalomba is. Román Károly tanár úr volt az akkori igazgatóhelyettes az iskolában, aki negyedik osztály elején megkérdezte, ki mivel szeretne foglalkozni a későbbiekben. Egyesével szólította fel a fiúkat, és akin látta, hogy egy kicsit ingadozik, elmondta, mit gondol vele kapcsolatban. Természetesen én is sorra kerültem és ekkor azt mondta nekem: ”Na, Görög fiam, én úgy látom, maga vagy pap vagy katona lesz!”. Később kiderült az is, miért gondolta ezt így. Természetemből adódóan ugyanis jó meggyőzőképességgel és szervezőerővel rendelkeztem. Ezt a képességet valószínűleg nagyapámtól örököltem, aki pedagógus volt, s aki 90 éves koráig élt és 85 éves koráig aktív volt. A katonai vonal pedig Román Károly tanár úrnak is egyértelmű lehetett, tekintve hogy már általános és középiskolában is tagja voltam a Honvédelmi Sportszövetségnek, ahol rádió iránymérő voltam. Ebben a szervezetben megélhettem azt, hogy feladatom van, szervezettség van, teljesíteni kell és okosnak is kell lenni. Ott is azt tanultuk meg, hogy a másikat segíteni kell. Ahogy a később, a főiskolán is…

- Tehát valamilyen szinten adott volt, hogy a középiskolai évek után a továbbtanulásban is megjelenik majd a katonai irányvonal?

- Így van, a Kossuth Lajos Katonai Főiskolára mentem, ahol lövész tagozatra jelentkeztem. Szentendrén alapvetően parancsnokokat, harcosokat képeztek. A legfontosabb, amit megtanítottak nekünk, az a bajtársiasság volt, az hogy a másikban meg kell bízni és mindent el kell követni azért, hogy a másik sikeres legyen. Mert te is csak akkor lehetsz sikeres. Erős szellemiséget adott ez a közeg, a becsületesség, az adott szó ereje mindenek felett állt - ezt hoztam ebből az iskolából, mindazon túl, hogy nagyon komoly követelményeket támasztottak velünk szemben. 1978-ban avattak tisztté, majd ezt követően Nagykanizsára kerültem, az akkori elit alakulatnak számító közegbe. Majd Zalaegerszegen át vezetett az út 1984 augusztusára Székesfehérvárra, ahol szintén az 5. hadsereg törzsében dolgozhattam. Ezt követően 1987-től egyetemi felvételit nyertem és a rendszerváltás után elvégezhettem Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógia szakát. Ez az időszak egybeesett azzal, amikor a hadseregen belül ténylegesen is elkezdődhetett egyfajta gondolkodás a sorállomány átalakításáról. Az volt ugyanis a kérdés, miként lehetne hatékonyabb a szervezése - ennek mérésével, a motiváció kérdéseivel foglalkoztam elsősorban. Ekkor találkoztam Székesfehérváron Gyuricza Béla tábornokkal, aki akkor székesfehérvári parancsnokként úgy gondolta, hogy a sorállományra nagyon nagy szükség van, ám a sorállományú katonák felkészítése sokkal emberibb elbánást, követelményt kíván. Ez volt a rendszerváltás időszaka, amely tele volt útkereséssel – persze nem csak a katonaságban, hanem a gazdasági életben, a pedagógiában egyaránt. Ennek köszönhetően került sor arra a fontos momentumra, amikor világossá vált: a társadalom és a honvédelem kapcsolatát rendezni kell. E szemléletváltásnak köszönhetően sikerült elérni, hogy a honvédség egyenrangú félként kezelje a másikat. 1995 májusában meg is alakult Székesfehérváron a Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK), melynek titkára lettem. Gyuricza Bélát 60 éves korában, nagyon fiatalon elvesztettük, ezt követően kerültem némileg „túlsúlyba” ebben a szerkezetben, amely addigra egy közel 200 fős tagságú szervezetté nőtte ki magát.

- Mikor és hogyan merült fel a Katonai Emlékpark gondolata?

- 1997. augusztus végén, ugyanis akkor már nagyon készültünk 1998-ra, a pákozdi csata 150 éves évfordulójára. Mert noha addigra Pákozd elveszítette jelentőségét, de mégiscsak katonai emlékhelyként tartotta nyilván a hadsereg - tekintve, hogy ez volt az első csata megmaradt emlékhelye, itt épült 1951-ben Magyarország legnagyobb 1848-as emlékműve, s 1978-ban itt nyílt meg az első múzeum, amely bemutatta ennek a csatának a jelentőségét.

- Milyen szerepe volt a Katonai Emlékpark létrehozásában, melyet nemzeti emlékhellyé sikerült emelni?

- 1997-ben, amikor Gyuricza Béla a HTBK elnökeként úgy fogalmazott, hogy a 150. évfordulót meg kell ünnepelni és ezt máshol nem lehet megvalósítani, csak itt, az a döntés született, hogy kimegyünk Pákozdra és megnézzük, egyáltalán alkalmas-e erre a feladatra a helyszín. Rá kellett jönnünk, hogy rendkívül leamortizálódott állapotban van ahhoz, hogy egy évre rá ünnepet lehessen itt rendezni… Nagyon nagy összefogásra volt tehát szükség, hogy ez mégiscsak megvalósulhasson. Meg is hirdette az ’Ünnepeljünk együtt!’ kezdetű nagy felhívását, melyhez sok mindenkit sikerült megnyerni. 1998-ban választás éve volt, ebből következően a politika ebben is jelentős szerepet vállalt. 1998 szeptemberében sikerült a pákozdi emlékhelyet az ünnephez méltó formába hozni, amihez óriási társadalmi munkára is szükség volt. Gyuricza Béla 1998 májusában független országgyűlési képviselő lett, emellett az első Orbán-kormány politikai államtitkára, nemzetbiztonsági főtanácsadója is. Így innentől kezdve a pákozdi emlékhellyel kapcsolatos gyakorlati munkákra kevesebb ideje jutott, de mindent elkövetett azért, hogy a 150 éves évfordulót méltóképpen tudjuk megünnepelni. Közel 30 ezer ember jött el az ünnepségre az esős idő ellenére is. Ezt a nagy ’egyet akarást’ érezte meg az akkori köztársasági elnök, Göncz Árpád is, aki úgy fogalmazott: ha ilyen sokan érzik magukénak ezt az ünnepet, akkor nem szabad hagyni, hogy így nézzen ki ez a környék! Tessék ezen változtatni! Erre azt a választ kapta, hogy jó, majd megbeszéljük. Ám ő nem hagyta annyiban, és azt mondta: nem, most, minél előbb tessék megbeszélni, hogy mi lesz! Ez a ’Most!’ annyira erőteljes üzenet volt, hogy még aznap délután megtörtént az ülés a lovasberényi honvédüdülőben, ahol lényegében az volt a fő kérdés, kire lehet ezt a feladatot rábízni. Akkor felállítottak és azt mondták, hogy maga még elég fiatal ahhoz, hogy megérje, mire ebből itt lesz valami. Így lettem ennek az összefogásnak szintén a titkára, melynek egyébként mindenkori vezetője a megyei közgyűlési elnök.

- Mindez tehát közel 25 éve történt...

- Egészen pontosan jövőre lesz 25 éve, amit meg is fogunk ünnepelni.

- Az elmúlt 25 évben láthatóan óriási változások történtek a helyszínen és a szervezetben egyaránt. Komoly honvédelmi, társadalmi és turisztikai központtá vált a Katonai Emlékpark Pákozd – amit ma már sokan csak KEMPP-nek hívunk. Milyen tervek állnak jelenleg a katonai emlékpark előtt?

- A Miskahuszárt azért csábítottuk ide, hogy itt állítsák fel - hiszen ugye eredetileg nem ide készült -, mert terveink voltak vele, minden vezető úgy gondolta, itt a helye. Pákozdon találta meg tehát a helyét, s ez a látogatópont mára igen népszerűvé is vált. Ezt a két pontot szeretnénk összekötni, ebből lesz a Miskahuszár kalandút, ami szerepel Székesfehérvár Modern Városok Programjában is, mint megvalósítandó cél. Mi abban bízunk, hogy a közeljövőben ezt sikerül megvalósítani.

- Március 15-e alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét kapta elismerésként. Hogy fogadta ezt a kitüntetést?

- Elsősorban mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki úgy gondolta, hogy erre méltó és alkalmas vagyok. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy mindent, amit én végeztem, közösségben tettem, nem egyedül. Amit nekem köszönhettek, maximum az, hogy összefogtam ezt a csapatot. Ezért igaz erre a helyzetre is az, hogy ez egy közösség eredménye! Ezért én visszafordultam és köszönetet mondtam mindenkinek, aki ennek az álomnak a megvalósulásában részt vett.