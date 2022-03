A bicskei Árpád utcai óvoda nagycsoportosai vendégeskedtek 2022. március 8-án a Bicskei Rendőrkapitányságon. Az apróságok a nyílt nap keretein belül a közlekedésbiztonságról kaphattak hasznos és fontos tudnivalókat - olvasható a police.hu-n.

Forrás: Keserű Gergő / Police.hu

Az interaktív foglalkozás során a kicsik a kapitányság előadótermében közelebbről is megismerkedhettek a rendőri felszerelésekkel és munkaeszközökkel, előadást hallgathattak meg a gyalogos és kerékpáros közlekedés alapvető szabályairól, melyet egy témához kapcsolódó rajzfilm levetítése tett még színesebbé és érdekesebbé.

Forrás: Keserű Gergő / Police.hu

A gyerekek a program folytatásaként megismerkedtek a kerékpár kötelező és ajánlott tartozékaival, majd Tóth Norbert rendőr százados a kapitányság épületétben tartott rövid idegenvezetést számukra, emellett pedig megnézhettek egy szolgálati gépkocsit, amelybe be is ülhettek, és a megkülönböztető fény- és hangjelzést is kipróbálhatták.