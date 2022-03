Ébred a természet, felpezsdül az élet a Sóstó Látogatóközpontban is. Kézműves műhellyel, nyílt nappal és családi kalandtúrával várják a családokat a hosszú hétvégén a Sóstó Látogatóközpontban. A nyílt napon az érdeklődők megismerkedhetnek a látogatóközpont kreatív játékaival és az évszakokra hangolt, tematikus programjaival is. Egy születésnapi programot is végigkövethetnek, ahol ezúttal a Sóstó egyik képzeletbeli lakóját, Kócsag Karcsit ünneplik. A foglalkozások regisztrációhoz kötöttek, a férőhelyek limitáltak.