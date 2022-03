Az esten részt vett Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója (a megye 4-es számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselőjelöltje) is, aki a többi hallgatóval együtt többek között a szomszédunkban zajló háború okairól, előzményeiről is kérdezte az egyetemi professzort. Valljuk meg, hogy minden felmerült téma, így az orosz–ukrán háború aktualitása, mind pedig a rendszerváltással kapcsolatos biztonságpolitikai kérdések feszült érdeklődést teremtettek, és a hallgatóság elismerő tapsokkal jutalmazta a szakembertől már ismert éles, de mindig pontos humort is. Miután a pergős beszédű előadó rövid idő alatt tisztázta, hogy jelenleg a világban bármely atomháború a Föld nevű bolygó megsemmisülésével járna, utalást tett arra, hogy a hidegháború lezártakor is tudta az Egyesült Államok és Oroszország, hogy a másik fél is rendelkezik atomtöltetekkel.

Mára az is teljesen világos, hogy Európa nem tud meglenni az orosz gáz nélkül. Akkor sem, ha most sokszoros áron az amerikai palagáz felé fordul a Brüsszel vezette unió. A professzor ugyanakkor hozzátette, Magyarország jelenlegi kormánya megragadó realitással képviseli a nemzeti ügyeket, és a gázvásárlásban is így tett. Mind a napirendre került témák, konfliktusok, mind pedig az előadó személye egyértelműen sok-sok könyvdedikálást eredményezett, ahol már mi is kérdezhettünk, s kaptunk is válaszokat. Például a CIA napokban kiadott rövid közleményéről, hogy ugyan Putyin nem őrült, de nagyon mérges: – Ezt úgy kell értékelni, hogy a világ számos titkosszolgálata vizsgálja a világ minden komolyabb vezetőjének az elmeállapotát. A CIA hosszú időn keresztül valóban azt vizsgálta, hogy Putyin elmebeteg-e. A válasz egyértelműen az, hogy nem. De a jelenlegi nemzetközi helyzetben, amikor a világ jelentős része Ukrajnát támogatja, akkor igencsak mérges. (…)

Arról is szó esett, hogy az orosz–ukrán háborúban mindkét félnek van még elő nem húzott lapja. Elképesztő, naponta több milliárd dolláros támogatást kapnak az ukránok a nyugatiaktól, döntően katonai felszereléseket. Putyinnak is megvannak azonban a legmodernebb fegyverei, eddig ezek bevetésére nem került sor, a katonai kérdések nem dőltek el. Látni kell, hogy az Egyesült Államok a saját stratégiai érdekekeit követi ebben a háborúban. Migránsügyben 2015 óta világos a helyzet, Európán kívül más kontinenst nem nagyon tudnak a migránsok elérni. A gazdag, elsősorban közel-keleti országokba nem akarnak menni, mert ott kőkeményen dolgozni kell, az Egyesült Államokat Afrikától, ahogy Ázsiától, óceán választja el, tehát az egyértelműen elérhető terület Európa, ahol a politikai hatalom gyenge. Az EU-ban komoly migráns kisebbség van, részint a volt gyarmatok miatt. Különösen a leggazdagabb államokban, Németországban, Dániában, Franciaországban, a Benelux államokban és Skandináviában.