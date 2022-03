A Baptista Szeretetszolgálathoz tartozó Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ fenntartásában a keddi napon nyitotta meg kapuit a Tábita Alapszolgáltatási Központ seregélyesi telephelye. A szakemberek nem most kezdték a helybéliek segítését: az önkormányzattal 2019-ben kötött ellátási szerződést a Baptista Szeretetszolgálat, így még abban az évben elindult a szociális étkeztetés, 2020. január 1-jén pedig a házi segítségnyújtás is. A népkonyha még régebben, 2014 óta segíti a helybéliek mindennapjait.

Az alapszolgáltatási központ telephelye egy szőlőhegyi, önkormányzati tulajdonban lévő épületben jöhetett létre. A használati szerződés megkötésekor még felújítandó állapotú épület mára kívül-belül megújult, hamarosan az utolsó simítások is befejeződnek.

– Teljes belső átalakításon esett át az épület. Kialakítottuk az irodákat, a vizesblokkokat és a nappali ellátásunkhoz szükséges helyiségeket. Létrehoztunk pihenőszobát, illetve egyéni konzultációs helyiséget is. Ezenkívül kialakítottunk egy akadálymentes vizesblokkot és két irodát a dolgozóinknak. Ehhez kapcsolódóan az összes közüzemet felújítottuk, megtörtént a víz- és villanyvezetékek cseréje, valamint a fűtés korszerűsítése, illetve a napokban befejeződik a külső felújítás is, új színezést kap az épület, amely kívül-belül teljes egészében akadálymentesített, a közlekedést rámpák is segítik – beszélt az elvégzett felújítási munkálatokról a szervezet munkatársa, Pintér Klaudia, aki az átalakítást és a telephely beindítását is felügyelte.

Ami az ellátás jellegét illeti: a népkonyhai szolgáltatást igénybe vevők hétfőtől péntekig térítésmentesen kaphatnak egy tál meleg ételt, míg a szociális étkeztetés keretében – a szociális rászorultság függvényében – térítési díj ellenében akár házhoz is viszik a kétfogásos ebédet.

A szolgáltatások között van házi segítségnyújtás is, mellyel saját otthonukban élő idősek életvitelét segítik a házakhoz kijáró szakképzett gondozónők. A jogszabályi kötelem meghatározza, hogy a központ milyen segítséget nyújthat, ezek közül a gondozottak kiválaszthatják, hogy mire van szükségük, így a gondozók abban tudnak segíteni, amire a legnagyobb szükség van.

A szolgáltatásnak otthont adó épület kívül-belül megújultForrás: Baptista Szeretetszolgálat

Habár a központ fizikailag Seregélyesen kapott helyet, a környező települések lakói is igénybe vehetnek bizonyos szolgáltatásokat. A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Csőszön és Tácon is működik, míg a népkonyha és a nappali ellátás kifejezetten a helybélieket támogatja. Utóbbival az ügyfelek ügyintézését, tisztálkodási és mosási lehetőségét, étkezését segítik, illetve részt vehetnek csoportfoglalkozásokon, programokon is.

A Tábita Alapszolgáltatási Központ mindennap nyitva áll a rászorulók előtt. Hétfőtől vasárnapig, 9 és 15 óra között várják mindazokat, akik segítséget kérnek. A nyitvatartási időn túl a szakemberekkel történt egyeztetés után is felkereshető az intézmény.