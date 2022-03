Magyarország azonnal intézkedett, és mindenre kiterjedő segítséget nyújtott, és nyújt most is a háború elől menekülőknek. A határ magyar oldalán több segítségpontot alakítottak ki, ahol különböző szervezetekkel együttműködve segítik a kilátástalan helyzetbe került embereket. Szerencsére mindenkiben hamar megfogalmazódott a tenni akarás, és a vágy a segítségére, így megyeszerte is számos példamutató összefogásról számolhattunk be, az adományok küldése pedig folyamatosan zajlik.

Pál Károly, a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesületének országos műveleti vezetője, valamint Balogh Lajos, a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány alapító tagja és csapataik is összefogtak, hiszen ha valakik, ők tudják milyen az, amikor segítségre van szükség valahol.

Habár az ilyen jellegű segítségnyújtás nem a fő profiluk, emberként nem tudtak elmenni a jelenleg fennálló helyzet mellett, és egyből elkezdték törni a fejüket, milyen módon segíthetnének. Egyelőre nem kaptak felkérést, hogy a határon túlra kéne menniük menteni, és ahogy Károly mondja, a csapat jelentős része erre még nincs is felkészülve. A mentődrónpilótáknál ugyan vannak speciális képesítésű emberek, akik háborús helyzetben bevethetőek, de ez nem feltétlenül profiluk. Drónos légi kutatás-mentéssel foglalkoznak leginkább, ebből is főként a felderítéssel, bár nincs kizárva, hogy ezt a tudásukat is hasznosítani kell majd a közeljövőben. Ezzel együtt az MNME egyesületében komoly létszámmal vannak mentőtisztek, vagy aktív egészségügyi dolgozók, akiknek tudása és tapasztalata nélkülözhetetlen.

Balogh Lajosék is sokkal inkább jártasak a vízi és árvízi mentésben, mint a segélyszállítmányok szétosztásában, de ahogy Lajos mondja, fel kell állni, és tenni kell valamit az ilyen helyzetekben, mert most nagy szükség van az összefogásra.

A Mentődrónpilóták Egyesülete azért vette fel Balogh Lajosékkal a kapcsolatot, mivel ez egy magas kockázatú esemény, rendkívül közel Magyarországhoz. Így együtt pedig fel vannak készülve arra is, hogyha országunkban ez a háborús helyzet bármilyen következménnyel járna, akár humanitárius katasztrófa, akár egyéb más, akkor tudjanak mozgósítani olyan erőket, amire szükség lehet.

Az összefogás erejének köszönhetően sok adomány gyűlt össze Forrás: Bagotai Zsanett / feol.hu

Körülbelül egy hete kezdték el a gyűjtést, és csodálatos erőket mozgattak meg a Velencei-tó környékén. Rengeteg adomány gyűlt össze, amelyet a Seregélyesi Baptista Általános Iskolába szállítottak. Szerettek volna elindulni a határra, de kaptak olyan információkat, hogy ott már elég sok minden rendelkezésre áll, ezért úgy döntöttek, helyben segítenek. Elindulni most különben sem túl szerencsés, sőt nagyon veszélyes, ezért itt szeretnék felhívni mindenki figyelmét, hogy civil emberek ne induljanak útnak, akármennyire is hajtja őket a tettvágy. Főleg ne úgy, hogy erről semmilyen tájékoztatást nem adnak valamilyen segélyszervezetnek, vagy legalább a körülöttük élőknek. Nem egy ilyen esettel találkoztak már, ami pedig teljesen ledöbbentette őket, az az volt, hogy két hölgy fogta magát, és útra kelt a vörös zónába, hogy átadja az adományokat, anélkül hogy erről bárki is tudott volna.

Nagyon szép dolog, hogy mindenki segíteni akar, de nem mindegy milyen áron

- Lokálisan vannak olyan helyszínek, ahol fogadnak adományokat, ezért vittük mi is az első adagot a Baptista Általános Iskolába. Van egy azonnal mozdítható, nagyméretű sátor az autónkban, és körülbelül 150-200 emberfogadására elengedő mennyiségű élelmiszer, tisztálkodási szer, higiénés felszerelés, tehát minden, amire szükség van, az rendelkezésre áll. Lajosék tudnak biztosítani melegítő gombákat, bevásároltunk izolációs fóliákat is. Ezek mind olyan eszközök, amelyek alkalmasak arra, hogyha berobban egy nagyobb menekült tömeg, akkor 200 embert maximálisan el tudunk látni. Úgy gondoljuk. erre sokkal inkább szükség van, mint sokadik mentőszervezetként kimenni a határra. Napok óta nem alszunk, hogy mindaz, amit kitaláltunk meg tudjon valósulni, és ha szólnak, akkor képesek legyünk bárhol, és bármikor fogadni az embereket. Ehhez kiértesítettük a Gárdonyi Önkormányzatot, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő urat, valamint Cser-Palkovics András fehérvári polgármestert, illetve tud rólunk a Máltai Szeretetszolgálat, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány és tudnak rólunk a Baptisták is. Ha szólnak, hogy segítség kell, akkor ránk számíthatnak, mi készen állunk mindenre - zárta sorait Pál Károly és Balogh Lajos.